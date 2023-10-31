快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

羅生門？「羅姓藝人」遭兔女郎控偷拍性騷 目擊網友還原過程：男方很有禮貌

學校女廁裝監視器防抽菸打架？ 家長抗議：為何男廁沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
校方在女廁加裝監視器，引發學生和家長反彈圖擷自ODDITYCENTRAL
校方在女廁加裝監視器，引發學生和家長反彈圖擷自ODDITYCENTRAL

俄羅斯一所學校近期在女廁加裝監視器，引發女學生和家長不滿，認為此舉侵犯學生隱私。

ODDITYCENTRAL報導，這所學校位於俄羅斯大卡緬市，校方日前在女廁裝設監視器，而且一裝就是3台監視器，讓上廁所的學生感到很不自在。校方表示，之所以會裝設監視器，是要防止學生在廁所吸菸或打架，監視器畫面會即時傳送到學校的警衛室，好讓學校警衛隨時確保學生安全。

然而這樣的安排卻引起不滿，不少學生和家長表示，廁所應該是全校最隱密的地方，現在卻會被警衛看到在廁所裡的一舉一動，想到就很不舒服。雖然校方強調監視器不會拍到隔間內部，因此學生如廁的隱私絕對不會被侵犯，但家長仍無法認同校方的安排。

家長質疑，如果是為了確保學生不在廁所裡做打架、吸菸等違反校規的行為，為什麼只在女廁裝監視器，而沒有在男廁加裝監視器。家長也表示，如果孩子真的想要違反校規，就算裝了監視器，孩子也還是能夠遮住監視器做壞事，實在不理解裝設監視器的用意。

雖然學生跟家長並未向相關單位提出申訴，但由於這起事件受到當地媒體密切關注，現在校方已經暫時將監視器關閉。校方表示，將會安排董事會開會討論究竟是否繼續使用或將監視器拆除。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

俄羅斯 監視器

延伸閱讀

男追到校花婚後卻突然嫌「腦袋笨」 人妻一查發現果然有內情

從小就愛大姐姐 男把持不住「親姐、繼母、高中老師」都有禁忌關係

影／網友稱與陌生人隔牆愛愛驚覺是親爸 記者調查發現根本捏造

忌妒媽媽疼妹妹？ 13歲男童持刀殺母還拍照傳給朋友看

相關新聞

應徵「銷售經理」 男子第一天上班偷走53支iPhone遭逮

俄羅斯一名男子假借到店家應徵工作，實際上卻是想找機會行竊，第一天上班就偷走53支iPhone，結果因為監視器拍到而行跡敗露，不久便遭警方逮捕。

學校女廁裝監視器防抽菸打架？ 家長抗議：為何男廁沒有

俄羅斯一所學校近期在女廁加裝監視器，引發女學生和家長不滿，認為此舉侵犯學生隱私。

家裡除了老公和狗都是綠色的 美82歲奶奶如何常保少女心

82歲還有少女心，假使是展現在穿著打扮上，一旦操作不當，很容易變成世俗眼中的「老妖精」。然而現居美國紐約布魯克林的一位「綠色甜心奶奶」伊麗莎白．伊頓．羅森塔爾（Elizabeth Eaton Rosenthal），卻單靠一種顏色打點自己，難題便迎刃而解。

英語課本見大型修羅場！2女1男陷情感糾葛 網驚：哪位日劇編劇寫的？

英語課本中必備基礎會話，讓學生透過口語訓練，累積英語口說實力。日前一名網友發現，東京書籍出版的英語教科書中的會話不像傳統課本中規中矩的示範，而是有如八點檔般劇情緊湊、灑狗血，讓他不禁感嘆「令和的英文課本真是修羅場」。

搬進夫家後遭左鄰右舍排擠 她才發現被小姑到處放話抹黑

結婚之後，除了伴侶本人以外，如何和伴侶方家人相處，也是一大難點。有時更可能會因為一些緣故，而突然遭到對方家人的記恨。近來日本媒體，就報導了這樣的一則糾紛。

忌妒媽媽疼妹妹？ 13歲男童持刀殺母還拍照傳給朋友看

美國佛州日前驚傳一起驚人弒母案，涉案的男童年僅13歲。令人驚訝的是，男童不只直接在妹妹面前痛下殺手，行兇後還拍照傳給朋友看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。