學校女廁裝監視器防抽菸打架？ 家長抗議：為何男廁沒有

俄羅斯一所學校近期在女廁加裝監視器，引發女學生和家長不滿，認為此舉侵犯學生隱私。

據ODDITYCENTRAL報導，這所學校位於俄羅斯大卡緬市，校方日前在女廁裝設監視器，而且一裝就是3台監視器，讓上廁所的學生感到很不自在。校方表示，之所以會裝設監視器，是要防止學生在廁所吸菸或打架，監視器畫面會即時傳送到學校的警衛室，好讓學校警衛隨時確保學生安全。

然而這樣的安排卻引起不滿，不少學生和家長表示，廁所應該是全校最隱密的地方，現在卻會被警衛看到在廁所裡的一舉一動，想到就很不舒服。雖然校方強調監視器不會拍到隔間內部，因此學生如廁的隱私絕對不會被侵犯，但家長仍無法認同校方的安排。

家長質疑，如果是為了確保學生不在廁所裡做打架、吸菸等違反校規的行為，為什麼只在女廁裝監視器，而沒有在男廁加裝監視器。家長也表示，如果孩子真的想要違反校規，就算裝了監視器，孩子也還是能夠遮住監視器做壞事，實在不理解裝設監視器的用意。

雖然學生跟家長並未向相關單位提出申訴，但由於這起事件受到當地媒體密切關注，現在校方已經暫時將監視器關閉。校方表示，將會安排董事會開會討論究竟是否繼續使用或將監視器拆除。

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