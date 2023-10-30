影／網友稱與陌生人隔牆愛愛驚覺是親爸 記者調查發現根本捏造

近期一段錄音檔在國外社群媒體上瘋傳，因為一名不知名的女子在音檔中爆料朋友不小心跟爸爸發生關係，驚人言論引發國外網友熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這段音檔錄下兩名有英國腔的女子對話，其中一名女子告訴朋友，朋友為了慶祝結婚到阿姆斯特丹辦單身派對，跑到當地的紅燈區玩。其中一間俱樂部可以和陌生人隔牆愛愛，如果想知道對方真實樣貌，也可以選擇按下按鈕，就會知道對方身分。女子為了尋求刺激，便決定到俱樂部跟陌生人愛愛。兩人進行到一半時按下按鈕揭露彼此的真實身分，沒想到女子竟然發現對方是自己的爸爸。

這段音檔和對話在網路上瘋傳，吸引國外媒體Vice的記者梅耶斯（Jordan Mayers）注意，決定深入調查來查明真相。梅耶斯調查後發現當地紅燈區只有四家俱樂部可以進行「陌生人愛愛」，但是其中三家都只接待「男男客戶」，因此只剩下其中一家有可能是女子說的俱樂部。

梅耶斯在網路上找到電話後，直接打電話詢問俱樂部，是不是有這種按鈕就能看見對方真實身分的設計，店家卻表示沒有這種設計，顯見這段對話應該只是網友捏造的。

原先討論的網友們發現梅耶斯的調查後反應兩極，有人認為很可惜，原本還想找到這對父女的真實身分，也有網友稱讚梅耶斯的精神，認為在資訊發達的時代，更需要像梅耶斯這樣能查明真相的媒體工作者。