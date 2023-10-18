影／飛機飄浮空中不動？ 網友驚：時間暫停了！
國外網友發現一架飛機「飄浮」在美國舊金山上空，影片被PO上知名論壇，引發網友熱烈討論。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友在知名論壇Reddit上發文，表示自己在搭機時往窗外看，發現另一架飛機「停滯」在空中，看起來就像一動也不動的飄浮在舊金山一座橋上。
這篇發文吸引不少網友留言，有網友表示自己住在該地區，很常開車經過這座橋，每次遇到這種情況大家都會停下來拍攝「飄浮」飛機。另一位住在機場附近的網友則回應，因為飛機要降落時通常都會減速，所以才會有這種看起來懸空停滯的錯覺。
有網友開玩笑說：「這是母體（The Matrix，電影《駭客任務》）故障了吧？」，也有人猜測是不是跟外星人有關，還有網友說大概是時間暫停了，要人趕快去看看那架班機上的人是不是還被卡在原地。不過其實這只是視覺錯覺造成的效果，因為拍攝者搭乘的班機以中等速度移動，往外看另一架就會像是靜止不動的飄浮在原地。
舊金山機場從2013年開始實施平行跑道降落間隔規定，以確保氣候不佳時，班機能夠錯開時間降落，藉此提升舊金山飛機的準點抵達率。正是因為這項規定，這兩架班機的速度才會出現明顯落差，因此出現「飄浮飛機」的現象。
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