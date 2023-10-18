快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

影／飛機飄浮空中不動？ 網友驚：時間暫停了！

聯合新聞網／ 綜合報導
這架飛機看起來就像是飄浮在空中，引發網友討論。圖擷自youtube影片
這架飛機看起來就像是飄浮在空中，引發網友討論。圖擷自youtube影片

國外網友發現一架飛機「飄浮」在美國舊金山上空，影片被PO上知名論壇，引發網友熱烈討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友在知名論壇Reddit上發文，表示自己在搭機時往窗外看，發現另一架飛機「停滯」在空中，看起來就像一動也不動的飄浮在舊金山一座橋上。

這篇發文吸引不少網友留言，有網友表示自己住在該地區，很常開車經過這座橋，每次遇到這種情況大家都會停下來拍攝「飄浮」飛機。另一位住在機場附近的網友則回應，因為飛機要降落時通常都會減速，所以才會有這種看起來懸空停滯的錯覺。

有網友開玩笑說：「這是母體（The Matrix，電影《駭客任務》）故障了吧？」，也有人猜測是不是跟外星人有關，還有網友說大概是時間暫停了，要人趕快去看看那架班機上的人是不是還被卡在原地。不過其實這只是視覺錯覺造成的效果，因為拍攝者搭乘的班機以中等速度移動，往外看另一架就會像是靜止不動的飄浮在原地。

舊金山機場從2013年開始實施平行跑道降落間隔規定，以確保氣候不佳時，班機能夠錯開時間降落，藉此提升舊金山飛機的準點抵達率。正是因為這項規定，這兩架班機的速度才會出現明顯落差，因此出現「飄浮飛機」的現象。

延伸閱讀

影／揭零下86度南極生活真相 女子：耐心變超少

車鑰匙變恐怖凶器 女子眼睛被刺傷血流滿面慘縫6針

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

飛機上苦等3.5小時後取消航班 因「廁所地上有大便」乘客氣翻

相關新聞

晚15分鐘交房租…他被房東趕走還要繳6萬1千元 見「這項目」也收錢傻眼

房價高昂，許多人會選擇租屋，但租屋難免會遇到一些糾紛，甚至可能遇到惡房東。近期，一名網友發文控訴房東離譜行為，表示自己僅因晚15分鐘交房租就被驅逐，還需繳納6萬1千元的費用，得知支付細目時，更讓他傻眼「房間根本災難，憑什麼收豪華費用？」...

男離婚後雇裸體家政婦「犒賞自己」卻落荒而逃 曝1事超難接受

幻想很美好，但跟現實難免會有落差。國外一名男網友近日說出自身經驗，表示離婚後想犒賞自己，所以雇用了裸體清潔人員，然而事情的走向卻變得奇怪，讓他最終選擇逃離家裡。...

影／飛機飄浮空中不動？ 網友驚：時間暫停了！

國外網友發現一架飛機「飄浮」在美國舊金山上空，影片被PO上知名論壇，引發網友熱烈討論。

入住酒店房間！女推開門見「小型會議室」崩潰整晚 前員工爆內幕

當在外旅遊入住酒店或民宿時，房間的設施和衛生品質一定會影響住宿心情。日前有國外女子訂了一間高級酒店房間，當晚準備入住時，推開門第一眼竟看見「小型會議室」，房內擺有長條桌和11個椅子，女子...

飛機上苦等3.5小時後取消航班 因「廁所地上有大便」乘客氣翻

上週日易捷航空的班機傳出取消，導致乘客滯留西班牙，原因竟是因為有乘客在廁所地板「大便」。

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

英國一家人因為受不了英國持續高漲的生活開銷，決定變賣房產，以「世界各地」為家，過著「遊牧民族」的生活，引發不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。