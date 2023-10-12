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女兒求一個640萬跨海婚禮遭拒 與母親聯手冷戰父親

聯合新聞網／ 綜合報導
一名苦惱的父親上網發問，詢問大家拒絕女兒要求一場要價在20萬美元以上的跨海婚禮，到底算不是算是混蛋老爸。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
一名苦惱的父親上網發問，詢問大家拒絕女兒要求一場要價在20萬美元以上的跨海婚禮，到底算不是算是混蛋老爸。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

從美國紐約橫跨太平洋後到南半球的紐西蘭結婚？這的確是一個瘋狂的夢想，英國《獨立報》報導，一名美國男子在Reddit 以「我是渾蛋嗎」( Am I The Asshole?)為標發文訴苦，指稱婚期將近的女兒向他提出要在紐西蘭舉行婚禮，而粗估費用的20萬美元（約640萬元台幣）恐怕是要他埋單。

該名父親表示：「如果女兒不能自己支付目的地婚禮的費用，那麼她就不應該舉辦這個目的地的婚禮」。但在他拒絕為這場跨太平洋的婚禮埋單後，妻女竟以冷戰回應他的「無情」，男子覺得女兒要求太多，因為不單單是這20萬美元，若還要再估算請客人來的費用，恐怕不只這個數目。

原PO拒絕的原因還包括，妻子以為可以負擔得起的跨海婚禮，在他的眼中是一場沒有什麼意義的炫富舉動。但妻女的冷戰讓他相當苦惱，於是上網發問網友，究竟該如何決定？

一名網友回應原PO，建議或許直接告訴妻子一個能心甘情願提供的金額數字，並且堅不讓步，這樣的方式或許能讓冷戰和緩下來。也有人認為，應該先得到妻子的認同，希望她能想想兩人退休的儲蓄，用在這個只有開心一下子的婚禮上，到底值不值得。

在網友眾多建議下，該名苦惱的父親再次更新文章表示，已開始詢問在紐約辦婚禮的價格，他也表示，已告訴妻女，要將這筆錢拿來買房或只是一場婚禮的費用，就在她們的一念之間。

婚禮 紐約 紐西蘭

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