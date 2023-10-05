搭機1穿搭超NG！女網紅自曝社死瞬間 急勸世：一抬手胸部就彈出

過去曾有空服員建議旅客搭機時應穿長褲，以避免皮膚與骯髒的座椅直接接觸。不過搭機的NG穿搭不僅這一項，日前便有一名女網紅分享自己尷尬的搭機經驗，呼籲民眾搭飛機最好避免穿「無肩帶平口背心」，因為在拿行李時這種衣服容易鬆脫，最後很有可能像她一樣，胸部被全機的乘客看光。

根據「太陽報」報導，一名健身網紅艾瑪在TikTok發布了一支影片，自曝搭機時胸部上空的經歷。艾瑪回憶，當時飛機剛抵達澳洲雪梨，她正準備拿行李，沒想到一抬起手，平口小可愛竟突然脫落，讓她意外向全機乘客「展示了自己的胸部」。

艾瑪表示，那次的「社死經驗」至今想起仍歷歷在目，因為她周圍的每個人都目睹了一切，「甚至有個人剛好坐在我面前，眼睛與我的胸齊平」。因此她警告，在任何情況下，都不要在飛機上穿著抹胸平口上衣，尤其是在需要做「抬手」這個動作時。

影片曝光後，大批鄉民表示，「尷尬的故事顯然每隔一天就會發生」、「妳會挺過這尷尬期的，我遇過更糟糕​​的事」、「我通常只是保持微笑，自己不在意，尷尬的就是別人」、「太可怕…我不知道在這種情況下該怎麼辦」、「不管在哪裡，這種衣服都很容易掉下來」。