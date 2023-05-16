沒想像中那麼乾淨！空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

搭飛機時若未留意一些小細節，病毒、細菌恐找上門。據外媒報導，有空服員在社群媒體分享搭機的注意事項，透露飛機內數個超髒的地方，並建議搭機的最佳穿著。

據《每日快報》報導，一名空服員在TikTok揭露機艙內幾個最不衛生的地方。該名空服員首先指出，千萬不要在入睡時或搭機時，將頭靠在窗戶上，「你不是唯一一個這樣做的人，而你不知道有多少大人、小孩在窗戶上擦手或擦『其他東西』」。

第二個地方則是座椅，該名空服員表示和不要靠窗的道理一樣，乘客無從得知座椅的乾淨程度。因此，該名空服員建議旅客搭飛機時不應穿短褲，而是要穿長褲，「這樣可以避免皮膚與座椅直接接觸，有利於抵禦細菌」。再來，則是廁所，該名空服員說明飛機上的廁所是機艙內最髒的地方，尤其要注意沖水按鈕，「切勿赤手觸摸沖水按鈕，老實說，這非常不衛生而且非常噁心，當你沖水時，應該要使用廁所裡的紙巾」。

另外，也曾有一名美國的空服員賈米拉·哈德維克（Jamila Hardwick）在電視節目上分享，表示飛機上的某些地方很少會被妥善清理，其中就包括托盤桌。賈米拉表示，清潔員根本沒時間擦拭所有的托盤桌。報導也建議旅客在用餐前，自行用消毒濕巾清潔托盤桌，因為有些乘客會將腳直接放在托盤桌上，有些人甚至不穿鞋子或襪子。

但據報導，COVID-19疫情期間，航空公司已採取一系列嚴格的安全和衛生措施，包括在飛行前、後都會進行消毒。