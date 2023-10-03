「出租媽媽」成新職業 她不只做飯打掃還要保「小孩」出獄

出門在外沒有家人陪伴總是有點寂寞，美國麻省一名女子發現這波「商機」，提供「出租媽媽」服務，不論是要搬宿舍、看醫生或甚至要去監獄，「媽媽」都能隨時到場幫忙。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自波士頓的庫明（Tammy Kumin）已經70幾歲，她自己有3個孩子、6個孫子，不過她同時也是許多孩子的「媽媽」。

其實庫明從1993年就開始提供這項服務，到目前為止她的團隊已經有4個媽媽。每學年爸媽只要付1萬美元（約32萬台幣），孩子就可以接受「出租媽媽」們無微不至的照顧，不管是要幫忙送便當、洗衣服、找房子、搬家、辦派對還是帶孩子去看醫生，這些媽媽都能隨傳隨到，就像照顧自己的孩子一樣用心。

庫明表示，她自己就曾經半夜搭飛機飛到邁阿密的監獄替孩子辦保釋，也曾經趕到紐約陪孩子掛急診。她的出租媽媽服務每年照顧約30個孩子，這些孩子就算長大以後，也還是會跟「媽媽」保持聯絡。

之前曾接受「出租媽媽」服務的卡巴尼（Al Kabbani）說，自己在高中和大學期間從沙烏地阿拉伯搬到美國念書，當時就是庫明的支持讓他能度過這段時間。2010年他要緊急開刀，庫明第一時間打電話關心他，他也常帶同學到庫明家吃飯。

庫明希望透過這項服務能夠照顧外出的遊子，她也強調這項服務不是代替學生的爸媽監視他們，而是給予支持，成為他們一輩子的朋友，學生出門時，爸媽也能夠安心。