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珍奶後下個流行的是？日媒點名一款飲料：怕甜也覺得超好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒點名「台式水果茶」具有大紅的潛力。圖擷自三得利官方網站
日媒點名「台式水果茶」具有大紅的潛力。圖擷自三得利官方網站

這幾年來，從珍珠奶茶、炸雞排、古早味蛋糕，到豆花、地瓜QQ球等台灣特色小吃，紛紛傳入日本，並且引起相當大的話題，還成為社群網站上拍照打卡的熱門品項。在這股熱潮下，也讓人感到好奇，下一個會在日本爆紅的新款商品會是什麼。

日本媒體「まいどなニュース」報導指出，下一個來自台灣的高人氣商品，很可能就是台式「果茶」。知名飲料大廠三得利，就在本月5日，推出新款飲料「三得利烏龍茶 好烏龍（サントリー烏龍茶 好烏龍）」。這是一款將烏龍茶，混合15％的芒果與橘子果汁的一款果茶。

報導指出，對日本人來講，聽到「會甜的烏龍茶」時，可能會懷疑這東西真的好喝嗎？也有人認為像這樣的飲料，只會受到年輕人的歡迎。但是自認不擅長甜食的記者，實際喝過這瓶水果烏龍茶後，對味道贊不絕口，認為絕對有大紅的潛力。

而從台灣發跡，也在日本開設許多分店的手搖飲料品牌「貢茶」，事實上就有著使用阿里山茶葉，搭配芒果果醬與果肉的「芒果阿里山果茶（マンゴー阿里山 ティーエード）」，並且是店內的固定商品。或許在將來，這類型的手搖特調飲料，有可能就是日本下一個流行品。

日本 手搖飲料

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