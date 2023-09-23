嘉義人崩潰？日本節目介紹台灣雞肉飯 鄉民看傻眼：連台灣人都沒見過

不只珍珠奶茶、小籠包，台灣美食選擇眾多，吸引不少外國人來台嘗鮮。近日，日本節目已「台灣美食」為主題，介紹多款在地特色料理，其中一道「雞肉飯定食」卻引發討論，該套餐疑似為雞肉飯的翻版，但無論用料、擺設都與台灣差距極大，讓許多台灣網友看到後忍不住吐槽，「連台灣人都沒見過的台灣雞肉飯 」。

日本近期舉辦台灣美食展，當地電視台也在節目中介紹多款台灣特色餐點，包含胡椒餅、愛玉等，然而其中一道「雞肉飯定食」卻在網路上掀起話題。一名網友在社群平台X（原名為推特）上分享節目畫面，因該雞肉飯與他印象中的大不相同，讓他不禁懷疑問道，「雞肉飯？（音譯，じーろーふぁん？）」

從圖片可見，日本的「雞肉飯定食」將飯與雞肉分開擺設，且雞肉被切成塊狀，加入洋蔥、醬汁烹調，上頭更鋪上大量的香菜，與台灣的吃法天差地別。台灣常見的雞肉飯多是將雞胸肉弄成絲狀，舖在白飯上後淋上特調醬汁，並搭配油蔥酥、小黃瓜、黃色蘿蔔或煎蛋一起享用。

じーろーふぁん？ pic.twitter.com/miDAuLAKIV — まくん 棕色是正義 (@TakaEriEvoX) 2023年9月21日

消息也被分享到臉書社團「日本行銷最前線」，台灣網友忍不住吐槽「連台灣人都沒見過的台灣雞肉飯」，許多人看到照片後也緊皺眉頭，「嘉義人崩潰表示：我看你是不懂喔」、「肯定是誤會了！」、「以為撒了一堆香菜就是台灣菜嗎？」、「雞肉飯加香菜是犯罪的行為XD」、「日本人以為加香菜或是絞肉，就是台灣料理」。

也有人發表看法，「食物本身都挺好的，但台式不是長這樣，這是日式雞肉飯」、「這是一種『將他們以為的台灣味組合在一起，就說是台灣菜』的感念」、「隨便啦，反正就是用自己的邏輯在詮釋料理」、「別笑了，台灣一堆『日本料理』也能把日本人活活氣死」。