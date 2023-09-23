快訊

亞運開幕獲上萬觀眾高分貝歡呼 中華隊進場感受「震撼」

搶購iPhone 15爆混戰！杜拜果粉大亂鬥畫面曝 網：去年只是個笑話

嘉義人崩潰？日本節目介紹台灣雞肉飯 鄉民看傻眼：連台灣人都沒見過

聯合新聞網／ 綜合報導
雞肉飯是台灣的在地美食之一。示意圖／ingimage
雞肉飯是台灣的在地美食之一。示意圖／ingimage

不只珍珠奶茶、小籠包，台灣美食選擇眾多，吸引不少外國人來台嘗鮮。近日，日本節目已「台灣美食」為主題，介紹多款在地特色料理，其中一道「雞肉飯定食」卻引發討論，該套餐疑似為雞肉飯的翻版，但無論用料、擺設都與台灣差距極大，讓許多台灣網友看到後忍不住吐槽，「連台灣人都沒見過的台灣雞肉飯 」。

日本近期舉辦台灣美食展，當地電視台也在節目中介紹多款台灣特色餐點，包含胡椒餅、愛玉等，然而其中一道「雞肉飯定食」卻在網路上掀起話題。一名網友在社群平台X（原名為推特）上分享節目畫面，因該雞肉飯與他印象中的大不相同，讓他不禁懷疑問道，「雞肉飯？（音譯，じーろーふぁん？）」

從圖片可見，日本的「雞肉飯定食」將飯與雞肉分開擺設，且雞肉被切成塊狀，加入洋蔥、醬汁烹調，上頭更鋪上大量的香菜，與台灣的吃法天差地別。台灣常見的雞肉飯多是將雞胸肉弄成絲狀，舖在白飯上後淋上特調醬汁，並搭配油蔥酥、小黃瓜、黃色蘿蔔或煎蛋一起享用。

消息也被分享到臉書社團「日本行銷最前線」，台灣網友忍不住吐槽「連台灣人都沒見過的台灣雞肉飯」，許多人看到照片後也緊皺眉頭，「嘉義人崩潰表示：我看你是不懂喔」、「肯定是誤會了！」、「以為撒了一堆香菜就是台灣菜嗎？」、「雞肉飯加香菜是犯罪的行為XD」、「日本人以為加香菜或是絞肉，就是台灣料理」。

也有人發表看法，「食物本身都挺好的，但台式不是長這樣，這是日式雞肉飯」、「這是一種『將他們以為的台灣味組合在一起，就說是台灣菜』的感念」、「隨便啦，反正就是用自己的邏輯在詮釋料理」、「別笑了，台灣一堆『日本料理』也能把日本人活活氣死」。

雞肉飯 日本 美食 套餐 香菜 白飯 嘉義

延伸閱讀

台人都喜歡吃辣條？陸生來台發現不一樣 她列9項「假生活資訊」

碰到大難關？妹妹男友登門提親 父母穿「終極戰袍」應戰被網讚爆

天使降臨人間？日本偶像曬5歲萌照 長大驚人「1變化」嚇壞粉絲

大陸水產品禁令衝擊 北海道10萬份干貝免費送日本學校當營養午餐

相關新聞

嘉義人崩潰？日本節目介紹台灣雞肉飯 鄉民看傻眼：連台灣人都沒見過

不只珍珠奶茶、小籠包，台灣美食選擇眾多，吸引不少外國人來台嘗鮮。近日，日本節目已「台灣美食」為主題，介紹多款在地特色料理，其中一道「雞肉飯定食」卻引發討論，該套餐疑似為雞肉飯的翻版，但無論用料、擺設都與台灣差距極大...

為測試公務人員幫兒取名「安非他命」 竟通過 登記部門急回應

幫小孩取名是件大事，出生於澳洲的一名電視台記者克絲汀（Kirsten Drysdale）和老公為了測試公務人員做了一個實驗，將剛出生的兒子命名為「甲基安非他命」...

為躲避喪屍而建？冰島南岸「全世界最孤獨房屋」內部曝光

對大家來說怎樣才算是「孤獨」，一個人唱K？一個人看電影？講到孤獨，那就一定不得不提這間位於冰島南部被喻為「全世界最孤獨」的神秘房子啦！但到底為何整座島上會無緣無故出現一間孤零零的房屋呢？是用作避難？躲避喪屍？接下來就讓《開罐》為大家揭曉啦！

31歲男中643億頭獎！狂買3豪宅做李奧納多鄰居 專家喊母湯

不是中獎悲劇，但美國1名男子中巨獎男子的時刻仍引起外媒關注。美國31歲男子卡斯特羅（Edwin Castro）去年11月中了破紀錄的20億美元（約643億新台幣）強力球（Powerball）頭獎，而他自年初收到獎金後，每個決定都引來財務專家質疑，近日他被發現在好萊塢山買入2,550萬美元（約8.2億新台幣）的豪宅，做李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）鄰居，而在之前他已購入了加州4,700萬美元（約15.8億新台幣）及400萬美元（約1.28億新台幣）的豪宅。

人夫驗DNA發現三孩皆非親生「父親還非同人」 妻曝出軌真相

男人有什麼事慘得過戴綠帽？就是不只戴一頂綠帽！越南1名人夫先後帶同3名小孩的指甲和臍帶到檢測中心，比對自己DNA進行親子鑑定，中心發現人夫並非3名小孩的親生父親，其中2人是兄弟，與另1孩子屬於同母異父關係，換言之，其妻子先後和2名男子發生關係，才誕下3名孩子。人夫大怒申請離婚，隨後妻子又和另1名男子前往同1間檢測中心，證實男子是其中2名小朋友的親父，妻子慨嘆「和丈夫習慣不同，所以很難幸福」。

誰敢用？日本「紙箱哺乳室」上空又沒鎖門 遭批設計太隨便

現代社會為了提供更友善的空間，許多公共場合都會設置哺乳室，方便在有替孩童哺乳需求時，能有個隱私的空間進行。不過近來在日本，卻出現了一間用「紙箱」材質製成的哺乳室，引發了許多民眾的質疑，認為這麼做並不尊重女性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦