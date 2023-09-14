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就是忍不住！小四女買可樂學做生意 父一看帳本笑翻「敗給了慾望」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的女兒本來想買可樂學做生意，沒想到自己嘴饞偷喝好幾次。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友的女兒本來想買可樂學做生意，沒想到自己嘴饞偷喝好幾次。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

做生意賺錢不容易，如何計算成本、利潤，估計銷售狀況等等，都有許多細節，對剛起步的人來說，更是處處都得留意。近來有位日本網友表示，自家女兒趁著暑假期間，本來想學習要怎麼買賣，但卻因為一些有趣的緣故，進展得不如預期。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，本身是畫家的日本twitter網友「raoutanaka」，最近分享表示在這個暑假，小學四年級的女兒為了想賺點零用錢，於是花費存下來的1814圓日幣（約相當於新台幣380元），買下一箱24罐可樂，並打算以1罐120日幣的價格（約相當於新台幣25元）賣給家人賺取利潤。

不過在一陣子後，這位網友察看女兒的帳本，發現女兒經常敗給了自己的慾望，好幾次把買來的可樂自己喝掉。不過最後結算起來，還是成功賣出了2400日圓（約相當於新台幣502元）的營業額，算是有賺到一點小錢，過程的寶貴經驗，更是讓女兒十分開心。

網友們紛紛表示「好可愛」、「還會記帳，這等級太高了」、「不小心喝掉太可愛了，有做生意的眼光喔」、「自己喝幾罐居然都還會紀錄」、「太喜歡可樂了吧，我也想要一罐」、「可以讓孩子知道做生意是怎麼回事，我家也來試試看好了」、「未來不可限量」。

日本 可口可樂

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