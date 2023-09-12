空中開啪！空少打開廁所驚見情侶「機上止癢」 全場看光狂起鬨

人有三急，但英國廉航易捷航空上，竟有一對情侶忍不住在機上「止癢」。一則網路瘋傳的影片顯示，這對男女在狹窄的廁所裡盡情交纏，空服員在機上乘客的起鬨聲中打開廁所門，下一秒緊貼的兩人便被全場看光，目睹這一幕的乘客們也響起了歡呼聲。

一段刺激影片在社群平台X（原為推特）上瘋狂流傳，根據《每日星報》報導，該影片是由一位搭乘易捷航空班機的乘客斯托克斯（Aney Stokes）所拍攝的，斯托克斯於9月8日搭乘飛機，準備從英國魯頓（Luton）飛往西班牙伊比薩島（Ibiza），未料卻在機上捕捉到突如其來的「驚喜」。

這部累積486萬次觀看的影片中，一位空少露出尷尬的神情站在廁所門外，其他乘客急切等待他的下一步動作，時不時嗨喊「Bravo」。空少猶豫了一下，便在起鬨聲中打開廁所的門，而接下來的場景讓全場沸騰，只見廁所裡，一對男女的褲子脫至膝蓋、下半身緊貼著交戰中，兩人的激情行徑曝光後，「男主角」愣了一秒，隨即紅著臉將門關上，以保護他們僅存的尊嚴。

目睹這一幕的乘客們響起了歡呼聲，並在當事人面前熱烈討論，尖叫著「天啊」、「你錄到了嗎」；一旁的空服人員則不知所措，扶額表示無奈。

易捷航空隨後表示，由於機上兩名乘客的行為，這架9月8日從魯頓飛往伊比薩島的航班，在抵達時遭到警方的攔查，不過目前尚未證實是否有人被捕。

看到影片的網友也紛紛熱議「我和我太太也發生過同樣事情，可惜我們被抓住了」、「第2部分在哪裡？我要看到他們2個走出去」、「裡面居然塞得下兩個人」、「易捷航空送我上雲霄」、「在到處是尿液和糞便的密閉空間，也太噁了」、「向他們的嘗試致敬」。