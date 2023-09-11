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超噁！少年偕友挑戰雲霄飛車 慘遭「吐整臉」過程全都錄

聯合新聞網／ 綜合報導
皮內達跟朋友坐雲霄飛車，想不到被其他乘客嘔吐物噴濺。圖擷自紐約郵報
皮內達跟朋友坐雲霄飛車，想不到被其他乘客嘔吐物噴濺。圖擷自紐約郵報

國外一名少年跟朋友挑戰雲霄飛車，特地拿出手機想錄下刺激的過程。沒想到他錄下的不只是玩雲霄飛車的過程，還錄到了其他乘客「嚇到吐」，自己慘遭嘔吐物飛濺的慘況。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自委內瑞拉的皮內達（Darwin Pineda）日前跟朋友到樂園玩。兩個人興奮的搭乘雲霄飛車，皮內達還拿出手機準備自拍記錄過程。

影片一開始雲霄飛車要抬升時，皮內達跟朋友看起來都很開心，即使雲霄飛車已經升至高空，兩人看起來也絲毫不害怕的對鏡頭微笑擺手勢，一副老神在在的樣子。想不到飛車衝刺才開始沒多久，前方乘客就吐了，嘔吐物還噴得皮內達臉上和身上都是。皮內達立刻驚慌失措的試圖清掉嘔吐物，口中也不停碎念。

皮內達將影片上傳網路，這部短短幾秒的影片在TikTok瘋傳，點閱率高達1140萬次。不少網友都覺得超級噁心紛紛留言，有人說感覺就連透過螢幕都能「聞到味道」，另一名網友則說這部影片喚醒了他心中最深的恐懼，還有一名網友分享自己的經驗，表示之前有次其他人吐在他身上，結果讓他噁心到跟著吐出來，最後變成一場「嘔吐大戰」。

@dpinedaoficial

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♬ use this if youre gay - alex ☆

雲霄飛車

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