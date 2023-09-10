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參展者自重！博物館咒術展警告別亂拍「怕你拍到個什麼鬼」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本岩手縣辦咒術展，一張警告標語意外成為話題。圖擷自twitter
日本岩手縣辦咒術展，一張警告標語意外成為話題。圖擷自twitter

農曆七月鬼門開，平時需要多加留意，自己是否有什麼行為犯了禁忌，否則一個不小心，很可能就會被好兄弟找上身。近來在日本，就有一家博物館，在辦展覽的時候，設計一個相當符合鬼月的標語，讓逛展者感到特別有感受。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本岩手縣的「遠野市立博物館」，在7月21日至9月24日的期間，舉辦了「遠野物語和咒術」特展，而展中的其中一張告示，意外引起了話題。

這張告示上頭表示參觀該展覽時，要拍照沒有問題，但是不能使用閃光燈，以及單腳和三腳的腳架。然而，告示卻特別使用了像是符咒般的字體，背景上也有語意不明，像是咒語般的文字。而在告示下方，更有一行小字提醒參觀者，表示如果在拍照時，拍到了「什麼亂七八糟」的東西，館方一概恕不負責。

有網友就表示「有夠嚇人的」、「急急如律令」、「這設計太有趣了」。也有很多人逛完展大讚「完全為此長途跑一趟的價值」、「有很多稀奇的資料，也買到了很珍貴的東西」、「常設展也很不錯呢，可惜圖錄都賣光光了」、「看過了，之後出差還會再過去一次，打算第二次看個仔細」。

日本 博物館 鬼門開 禁忌

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