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影／腰果長在樹上？ 澳洲男傻眼po網引網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
詹森發現腰果本來的樣子以後非常吃驚。示意圖／ingimage
詹森發現腰果本來的樣子以後非常吃驚。示意圖／ingimage

腰果到底從哪來？澳洲一名男子近期發現腰果種植的樣子令他大開眼界，想不到分享到TikTok後才發現原來「大家都不知道」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲男子詹森（Jackson Jansen）近期在TikTok分享，他最近發現原來腰果原本是像蘋果一樣長在樹上，外型也長得跟一般常見的腰果十分不同。

其實腰果算是一種種子，它的真果長在花托的頂端，也就是我們平常所說的腰果，而真果下方看起來黃色或紅色的部分，其實是花托膨大形成假果。中文之所以會將腰果（Cashew）取名叫腰果，是因為它的果核形狀很像腎臟，而台語將腎臟稱為「腰子」，腰果才因此得名。

@thejacksonjansen

Replying to @Luke Mason THIS IS NOT REAL WHAT THE FUK!!!!

♬ original sound - jackson

詹森在影片中搜尋腰果，結果讓他十分驚訝，這部影片吸引超過83萬次點閱率，更有數百則留言。有網友好奇，當初發現腰果可以吃的人「到底是怎麼決定要吃哪些東西的哪個部份」，另一個網友則說他拒絕相信，開玩笑說「腰果就是長在超市裡」，不過也有不少網友認為詹森太過大驚小怪。

TikTok

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