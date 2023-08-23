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要賓客包48000元紅包辦豪華婚禮 女子最後慘遭夫家退婚

聯合新聞網／ 綜合報導
女子一心想砸錢辦盛大婚禮，結果最後慘遭男方退婚。示意圖／ingimage
女子一心想砸錢辦盛大婚禮，結果最後慘遭男方退婚。示意圖／ingimage

國外一名女子為了辦一場「夢幻婚禮」，要求所有參與的賓客紅包必須包1500美元（約台幣48000元），結果最後不只搞到沒有賓客要參加，夫家更悔婚「不娶了」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友蘇珊（Susan）在論壇MumsNet上發文，表示自己在14歲那年遇見男友，18歲那年男友求婚，20歲時生了第一個孩子，一直到幾年後才真正開始籌辦婚禮。

蘇珊說，為了這場婚禮他們存了15000美元（約台幣48萬元），因為她想要辦一場讓眾人此生難忘的豪華婚禮。不過要辦一場豪華婚禮，總共需要6萬美元（約台幣191萬元），即使他們已經犧牲很多規畫，但還是不夠錢，所以只好跟每位賓客收1500美元的紅包。

蘇珊說，她的伴娘二話不說就說要贊助5000美元（約台幣15萬元），就連夫家也說要贊助3000美元（約台幣9.5萬元），但是回覆要參加的賓客卻只有8個人。她表示自己看到朋友們的反應超級生氣，而且夫家看到朋友們的回應後也決定不贊助他們，讓她最後只好到募資平台發起募款。

蘇珊說因為沒有募到足夠的錢，男友提議要不要乾脆到拉斯維加斯舉辦「廉價又破爛」的婚禮，更讓她一秒暴怒。後來兩人因為婚事談不攏，男友開始越來越晚回家，而蘇珊則決定拋下一切到南美洲當背包客兩個月。

不少網友紛紛留言認為朋友不支持蘇珊很正常，1500美元的紅包實在太貴了。一名網友就說蘇珊太過物慾，「難怪老公要快逃」，另一名網友則留言說想要盛大婚禮就該自己花錢。

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