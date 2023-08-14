老公精神家暴讓人妻快崩潰 不忍了公開他惡行「現世報降臨」

精神上的家暴雖然沒有形體，不過對於一個人的傷害，不會比肉體上的折磨還要輕微。因為受不了精神家暴，最後走向離婚的案例並不少見，最近在日本，就有這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名由香里的女性，在35歲那年與一位大他十歲的男性結婚。婚後的第一週，本來她還覺得算是幸福，沒想到之後丈夫就漸漸露出本性，對由香里百般挑剔。像是洗衣服稍微慢了點整理，或者因為身體不適，所以餐點做得比較簡單，都會遭到丈夫的責罵。

除了照三餐被罵以外，由香里想要外出和朋友相聚透透氣，也遭到丈夫的嚴格限制。這讓由香里每天都過得不開心，久而久之臉上都沒了笑容。她也意識到再這樣下去，自己就要被悶出病來了。

所幸由香里向周圍訴苦時，大家都很同情她被精神家暴的事情，給了她不少建議，也很願意出手幫忙。由於她的丈夫平時是一家小公司的老闆，因此在由香里透露家暴的狀況後，事情也逐漸在業界傳開，讓她的丈夫名聲嚴重下滑。

最後，朋友幫由香里介紹了一位律師，替她處理官司，讓由香里最終能夠順利離婚。雖然並沒有要求慰問金，不過她後來聽說前夫的本性不改，在職場也經常霸凌下屬，結果遭到業界唾棄。再加上因為新冠疫情的關係，導致整體業績雪上加霜，讓他的事業搖搖欲墜。由香里打從心底認為，已經有現世報降臨在前夫身上了。