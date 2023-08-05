日本鯨魚肉罐頭大賣..6款日本超「重口味」罐頭 哪一種最難搞？

日本的罐頭食品一直都超級出神入化，永遠都必有你意想不到的食品售賣，當你以為日本早前討論度極高的馬肉和鹿肉罐頭已經令你大開眼界？那麼大家又知不知道日本就連「鯨魚」和「熊肉」都有罐頭供大家售賣，大家還只要不到100港元便能隨意品嘗！到底日本的罐頭有多「重口味」？接下來就讓我們一起來看看吧！

日本對於食品尤其是「罐頭食品」總有一種超強的執著，不論是任何食品他們都總有辦法將其變成大家隨時隨地都能即食的罐頭。早前日本橫濱一間鯨魚公司「Kyodo Senpaku Co.」就於東京設置了數台「鯨魚」的專賣機，而引起網友討論，內裡不但有鯨魚生片、鯨魚培根、鯨魚排等等，還有多款的鯨魚罐頭，價格從1000日元到3000日元不等，即一罐鯨魚肉只不到400新台幣!

但意想不到的是，鯨魚的販賣機於日本大受歡迎，連工作人員都要經常忙著補貨，對此店家即將將鯨魚販賣機拓展至大阪地區，並希望於5年內擴展到100部自動販賣機售賣鯨魚肉。相信大家聽到鯨魚罐頭都即皺眉頭，感到無法想像。但其實日本除了鯨魚外，就連野豬、熊都有罐頭食，以下6款日本罐頭哪一種最難搞？

6款重口味罐頭

1.鯨魚肉罐頭 價格:1000-3000日圓 根據日本同樣出品鯨魚肉的罐頭公司「Mr.Kanso」所形容，鯨魚肉肉質非常緊實鮮美，有點類近牛肉的口感，而且更具有蛋白質，比一般的豬肉和雞肉多，低脂低熱量，非常適合減肥節食的人。 2.熊肉咖哩罐頭 熊肉咖哩罐頭。圖自Mr.kenso 網站 價格:1050日圓 豬肉牛肉咖哩大家就吃過啦，熊肉咖哩你又有沒吃過呢？這是日本販賣機所售賣的熊肉咖哩，並沒有開玩笑，內裡真的是用真正的熊肉而製，還註明是北海道的熊肉，大家又會否嘗嘗呢? 3.馬肉和鹿肉罐頭 馬肉和鹿肉罐頭。圖自Mr.kenso 網站 價格:756日圓 馬肉和鹿肉可能已算是日本罐頭稀奇食品當中最能夠讓人接受，因日本當地的確都有不少提供馬肉和鹿肉的餐廳，不單是罐頭，就連刺身亦是當地日常喜愛的小食。 4.蜂蛹甘露罐頭 蜂蛹甘露罐頭。圖自Mr.kenso 網站 價格:1,415 日圓 蜂蛹除了是韓國人喜愛的食物外，連日本人都喜愛，大家又曾否試過味呢？根據罐頭公司所形容，蜜蜂的幼蟲相當「耐嚼」，而且有種奶油的質地，而成蟲則非常香脆。此外蜂蛹還有很高的營養價值，因而大受歡迎。 5.蝗蟲甘露罐頭 蝗蟲甘露罐頭。圖自Mr.kenso 網站 價格:420日圓 除了蜂蛹外，日本還有信州的特產「蝗蟲」，出產公司形容為了能讓大家感受到最佳的質感，他們保留了蝗蟲的腳和羽毛一同處理，而蝗蟲的口感就類似帶殼的蝦，非常酥脆，並沒有任何奇怪氣味，相反非常美味。 6.海獅咖哩 海獅咖哩罐頭。圖自Mr.kenso 網站 價格:864日圓 熊咖哩已經令你驚訝？那麼「海獅咖哩」必定是最令人感「驚嚇」的食品，大家平日於水族館看到的海獅竟然變成了罐頭，而出產公司亦形容，海獅有「野獸的味道」，若果大家於日本看到買一罐品嘗品嘗呢?

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文章授權轉載自《香港01》