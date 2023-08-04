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看不懂《芭比》就分手！ TikTok吹「看芭比甩男友」熱潮

聯合新聞網／ 綜合報導
電影《Barbie芭比》票房破紀錄，TikTok上竟流行起「看不懂芭比就分手」的風潮。示意圖／ingimage
電影《Barbie芭比》票房破紀錄，TikTok上竟流行起「看不懂芭比就分手」的風潮。示意圖／ingimage

電影《Barbie芭比》上映後在各地創下佳績，全球票房高達7.74億美金（約245億台幣），近期抖音上更吹起「看芭比甩男友」的風潮，不少女網友表示看不懂《Barbie芭比》的男友「都該原地分手」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，《Barbie芭比》打破票房紀錄，甚至連金色染髮劑都因為《Barbie芭比》銷量成長47%。這部電影主要要傳達的訊息，就是「女性可以成為心目中想成為的任何人，無須遵從父權主義」。

在電影的芭比世界中，芭比（女性）才能擔任總統等重要職位，男性則是為了服務「芭比們」而存在。有不少TikTok用戶認為，《Barbie芭比》談論的「女權主義」十分重要，透過另一半觀影後的反應，可以評估對方究竟適不適合長期交往。

一名網友就在TikTok上分享，自己因為找約會對象一起穿粉色衣服去看電影被拒絕，乾脆取消這次約會。不少女網友也都留言支持這名網友，有網友就說如果就連一個晚上配合穿粉色衣服都不行，那對方根本「不是男人，還只是個男孩」。

不少男網友則表示，因為這種原因被甩的男生「很幸運」，有網友就說會因為看部電影就提分手的女生根本也好不到哪去，也有網友表示不該讓一部電影影響人際關係。

華納兄弟公司推出的《Barbie芭比》成為今年北美上映首周末最賣座的電影。美聯社
華納兄弟公司推出的《Barbie芭比》成為今年北美上映首周末最賣座的電影。美聯社

芭比 TikTok

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