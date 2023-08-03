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夢幻工作降臨？UNO招聘「首席玩家」 每週工作16小時爽賺14萬

8視界／ 8視界
美國玩具大廠美泰兒（Mattel）推出一個誘人的工作機會，為旗下紙牌遊戲UNO招聘「首席玩家」。圖／取自TikTok影片
美國玩具大廠美泰兒（Mattel）推出一個誘人的工作機會，為旗下紙牌遊戲UNO招聘「首席玩家」。圖／取自TikTok影片

芭比娃娃生產商、美國玩具大廠美泰兒（Mattel）推出一個誘人的工作機會，為旗下紙牌遊戲UNO招聘「首席玩家」，每週工作16小時可賺近新台幣14萬元。

《8視界新聞網》根據英國廣播公司（BBC）報導，美泰兒昨本月2日通過TikTok宣佈為新款遊戲UNO Quatro招聘首席玩家，影片觀看量一天就累計近400萬次。

這是美泰兒首次招聘「UNO首席玩家」，工作內容除了玩新款桌遊以外，還包括尋找值得挑戰的好手一起玩，並且向各方UNO牌的粉絲們介紹如何玩這款新遊戲。

首席玩家的工作地點在紐約，每週只需工作4天，每天工作時長為4小時，每週酬勞為4444.44美元（約新台幣14萬元）。這項工作為期4周，於9月開工。

報導指出，申請者必須是美國居民，且年齡至少18歲。申請截止日期為本月10日。

美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）在宣布相關職位時說透露，公司不斷在尋求創造新的方式讓粉絲與遊戲UNO之間能有互動。

「隨著公司開始在全國範圍內尋找第一位首席玩家，我們正以一種前從未有的方式，為粉絲帶來面對面的遊戲體驗。」

此外，公司也警告申請者，首席玩家的工作要求包括必須能夠長時間坐著、舉起並搬運50磅（約22.68公斤）的重物，並且在現場搭建遊戲桌和帳篷。

@uno

🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions:   what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO?   submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information.

♬ Summer - Croquet Club

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 桌遊

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