夢幻工作降臨？UNO招聘「首席玩家」 每週工作16小時爽賺14萬
芭比娃娃生產商、美國玩具大廠美泰兒（Mattel）推出一個誘人的工作機會，為旗下紙牌遊戲UNO招聘「首席玩家」，每週工作16小時可賺近新台幣14萬元。
《8視界新聞網》根據英國廣播公司（BBC）報導，美泰兒昨本月2日通過TikTok宣佈為新款遊戲UNO Quatro招聘首席玩家，影片觀看量一天就累計近400萬次。
這是美泰兒首次招聘「UNO首席玩家」，工作內容除了玩新款桌遊以外，還包括尋找值得挑戰的好手一起玩，並且向各方UNO牌的粉絲們介紹如何玩這款新遊戲。
首席玩家的工作地點在紐約，每週只需工作4天，每天工作時長為4小時，每週酬勞為4444.44美元（約新台幣14萬元）。這項工作為期4周，於9月開工。
報導指出，申請者必須是美國居民，且年齡至少18歲。申請截止日期為本月10日。
美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）在宣布相關職位時說透露，公司不斷在尋求創造新的方式讓粉絲與遊戲UNO之間能有互動。
「隨著公司開始在全國範圍內尋找第一位首席玩家，我們正以一種前從未有的方式，為粉絲帶來面對面的遊戲體驗。」
此外，公司也警告申請者，首席玩家的工作要求包括必須能夠長時間坐著、舉起並搬運50磅（約22.68公斤）的重物，並且在現場搭建遊戲桌和帳篷。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言