夢幻工作降臨？UNO招聘「首席玩家」 每週工作16小時爽賺14萬

芭比娃娃生產商、美國玩具大廠美泰兒（Mattel）推出一個誘人的工作機會，為旗下紙牌遊戲UNO招聘「首席玩家」，每週工作16小時可賺近新台幣14萬元。

《8視界新聞網》根據英國廣播公司（BBC）報導，美泰兒昨本月2日通過TikTok宣佈為新款遊戲UNO Quatro招聘首席玩家，影片觀看量一天就累計近400萬次。

這是美泰兒首次招聘「UNO首席玩家」，工作內容除了玩新款桌遊以外，還包括尋找值得挑戰的好手一起玩，並且向各方UNO牌的粉絲們介紹如何玩這款新遊戲。

首席玩家的工作地點在紐約，每週只需工作4天，每天工作時長為4小時，每週酬勞為4444.44美元（約新台幣14萬元）。這項工作為期4周，於9月開工。

報導指出，申請者必須是美國居民，且年齡至少18歲。申請截止日期為本月10日。

美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）在宣布相關職位時說透露，公司不斷在尋求創造新的方式讓粉絲與遊戲UNO之間能有互動。

「隨著公司開始在全國範圍內尋找第一位首席玩家，我們正以一種前從未有的方式，為粉絲帶來面對面的遊戲體驗。」

此外，公司也警告申請者，首席玩家的工作要求包括必須能夠長時間坐著、舉起並搬運50磅（約22.68公斤）的重物，並且在現場搭建遊戲桌和帳篷。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」