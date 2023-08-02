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影／看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價53萬
加拿大一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱翻看，更誇張的是他還拿出牛奶來偷喝一口又放回去，結果下場就是得支付高額罰款。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2022年7月16日，這名房仲羅斯（Michele Rose）到屋主富勒頓（Lyska Fullerton）家中準備帶人看房。
羅斯看四下無人，就打開冰箱翻看裡面裝了些什麼，當時他看到一盒牛奶，就直接拿起來對嘴喝下一口，接著又若無其事地放回去。不僅如此，羅斯還坐在沙發的扶手上，結果不小心把扶手折斷。
家中有小孩的富勒頓在客廳安裝了一台攝影機，剛好拍下羅斯誇張的行徑。富勒頓看到畫面氣到說不出話來，回家後只能把剩下的半瓶牛奶直接丟掉。富勒頓試圖跟羅斯對質，但是對方卻裝傻回應，於是富勒頓便將影片交給當地監管部門告發羅斯。
羅斯在2022年7月接受訪問時曾表示悔意，並提到已經跟富勒頓道歉，接下來會好好反省，不過事發後羅斯還是遭公司解僱，富勒頓也立刻停止跟羅斯的合作關係。因為違反《房地產服務法》，羅斯被判需支付2萬加幣（約47.5萬台幣）的罰款，還必須支付2500加幣（約6萬台幣）的執法費用。
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