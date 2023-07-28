天生擁有「雙重生殖器」 男子自誇：用過都說讚

美國洛杉磯一名男子「天賦異稟」，天生就有兩個生殖器，讓他十分引以為傲，更宣稱所有伴侶「用過都說讚」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，洛杉磯一名男子坦克（Tank）天生就有兩個生殖器，這種情況在醫學上稱之為「雙陰莖症」（Diphallia），不過據美國國家衛生院（National Institutes of Health）資料指出，這種情況非常罕見，全美患有這種病症的人不到一千人。

雖然擁有兩個生殖器讓坦克很驕傲，不過其實患有這種疾病的人通常也會有其他先天疾病，像是腎臟或脊椎出問題，甚至有可能患有脊柱裂。坦克因為覺得擁有兩個生殖器對生活造成不便，之前已經動手術切除其中一個生殖器。

他在受訪時表示，自己在12歲時因為過失殺人入獄，一直被關到24歲出獄時都還是處男。出獄以後他好好「善用」自己的「武器」，開始跟不同的女性發生關係。坦克驕傲地說，每次他跟對方說自己有兩個生殖器對方都不相信，但是很多人進了房間以後都讚不絕口。

他還提到，之前的女友喜歡他每次用上兩個生殖器，甚至邀請他一起拍A片，希望能靠坦克的「特殊構造」賺錢。坦克說，雖然有些床伴非常喜歡他的特殊構造，但對大部份伴侶來說有兩個生殖器在發生關係時很不方便，因此他最後才會決定動手術切除其中一個生殖器。