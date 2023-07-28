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畫面驚人！頭上長滿腫瘤像彈珠 女從小患怪病拖到52歲才就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
女子頭上長滿一顆顆白色的「彈珠」，經檢查後發現是皮樣囊腫。圖擷自紐約郵報
女子頭上長滿一顆顆白色的「彈珠」，經檢查後發現是皮樣囊腫。圖擷自紐約郵報

印度一名女子從小頭上就長了一個腫瘤，不過因為不會痛，所以一直到現在52歲才就醫處理，醫生檢查後發現裡面長滿像彈珠似的白色小球，畫面十分驚人。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的女子到印度邦加羅爾（Bangalore）的施里．實諦．賽高等醫學科學研究所檢查（Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences），檢查及研究結果近期發表於醫學期刊《放射學》（Radiology）上。

研究指出，這名女子從小頭皮上就有奇怪的腫塊，但因為從小到大都不會痛，所以現在52歲才到醫院檢查。醫師檢查時，這個腫塊已經長到長15公分、寬10公分、近13公分高。核磁共振掃描發現這個腫塊裡面充滿了角蛋白球，也就是所謂的皮樣囊腫（dermoid cysts）。

皮樣囊腫是指上皮組織在胚胎時期外胚層發育過程中被包裹到皮下，進而形成囊腫。這些小球是出生時就形成了，通常會長在頭部或頸部，不過也有部份患者在卵巢或脊椎等其他位置發現皮樣囊腫。

通常皮樣囊腫都不會痛，不過在少數情況下可能會有併發症，像是感染或影響囊腫生長位置的骨骼等，在這種情況下才會建議患者手術移除囊腫。該名個案手術後六個月持續追蹤，目前沒有再復發，已經能過著正常的生活。

印度 罕見疾病

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