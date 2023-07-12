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嚇！服用抗生素加上抽菸多年 他舌頭竟「長出綠毛」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因抽菸習慣和服用抗生素出現「毛舌」症狀。圖擷自紐約郵報
男子因抽菸習慣和服用抗生素出現「毛舌」症狀。圖擷自紐約郵報

美國俄亥俄州一名男子因為吸菸習慣加上服用抗生素，竟然導致整個舌頭長滿綠色細毛，令人看了怵目驚心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）發表一例醫學個案，一名64歲有吸菸習慣的男子在服用抗生素以後，舌頭竟長出綠色的舌苔。

人類的舌頭上有4種不同的乳突，包含位於舌尖、切面類似蕈類的「蕈狀乳突」（Fungiform Papillae），最小但分布範圍最廣的「絲狀乳突」（Filiform Papillae）；位於舌頭根部的「輪狀乳突」（Circumvallate Papilla），以及位於舌根兩側的「葉狀乳突」(Foliate Papillae)。

醫生檢查後表示，男子是因為「絲狀乳突」上堆積細菌和食物等殘渣，導致看起來像舌頭長滿綠毛，又稱為「毛舌」（Hairy Tongue）。通常毛舌是因口腔衛生不佳引起，但也有可能跟藥物有關。習慣吸菸者口腔中容易堆積細菌和牙菌斑，因此是較容易出現毛舌的族群。

這名64歲的男子因為有吸菸習慣，加上之前因為牙齦感染服用抗生素治療，才會出現毛舌的症狀。幸好這種病症通常不會帶來嚴重影響，一般病人不會有任何症狀，即使症狀較嚴重者也只是有灼熱感。

男子在醫生建議下每天用牙刷或舌苔刷清理4次，除此之外醫生也建議男子戒菸。雖然男子最後並未戒菸，但終於在半年後擺脫毛絨絨的綠色舌頭。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 抗生素

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