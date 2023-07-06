被放入浴劑？日本奈良「賞楓名川」一夕變螢光綠當地人嚇壞 專家解釋了

日本奈良發生一起事件。位於縣內生駒市，一條自古以來就以賞紅葉景點聞名的河川「龍田川」，近來卻發生河水整個變成綠色的現象。儘管並沒有發出異味等，但離奇的顏色，已經引發在地居民的騷動，正在著手調查起因。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，奈良警方在5日清晨5點接獲通報，表示整條河水變成了鮮豔的綠色。儘管如此，河川本身倒是沒散發異味，甚至裡頭還有魚仍在悠游著。

見到這個狀況，居民們紛紛表示「經過這裡時，看到變綠色的嚇一大跳」、「簡直就像投放了入浴劑」。當地政府初步檢測下，並沒有發現河水有什麼對人體有害的異常數值，但為了以防萬一，還是呼籲一般民眾不要接近水面，也暫時不要使用河水作為農業用途。

由於有民眾指出，早晨河邊曾經散落不明紅色粉末，並且目睹粉末在接觸河水後，就變成了綠色。化學專家研判，這種粉末應該是「螢光素」，常用在檢查眼睛的藥物或者入浴劑等成分之中，毒性並不高，所以魚能夠繼續游並不稀奇。

龍田川自古以來，就被認為是賞楓葉的景點之一。日本古文豪在原業平，曾經寫下描述龍田川美景的和歌，使得此河頗具名氣，沒想到如今卻產生異變。