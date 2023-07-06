快訊

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

在陸考公職、升大學變砲灰 竟是過不了這關大魔王

被放入浴劑？日本奈良「賞楓名川」一夕變螢光綠當地人嚇壞 專家解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
奈良一條河川「龍田川」近來河水一夕之間全變綠色。圖擷自youtube
奈良一條河川「龍田川」近來河水一夕之間全變綠色。圖擷自youtube

日本奈良發生一起事件。位於縣內生駒市，一條自古以來就以賞紅葉景點聞名的河川「龍田川」，近來卻發生河水整個變成綠色的現象。儘管並沒有發出異味等，但離奇的顏色，已經引發在地居民的騷動，正在著手調查起因。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，奈良警方在5日清晨5點接獲通報，表示整條河水變成了鮮豔的綠色。儘管如此，河川本身倒是沒散發異味，甚至裡頭還有魚仍在悠游著。

見到這個狀況，居民們紛紛表示「經過這裡時，看到變綠色的嚇一大跳」、「簡直就像投放了入浴劑」。當地政府初步檢測下，並沒有發現河水有什麼對人體有害的異常數值，但為了以防萬一，還是呼籲一般民眾不要接近水面，也暫時不要使用河水作為農業用途。

由於有民眾指出，早晨河邊曾經散落不明紅色粉末，並且目睹粉末在接觸河水後，就變成了綠色。化學專家研判，這種粉末應該是「螢光素」，常用在檢查眼睛的藥物或者入浴劑等成分之中，毒性並不高，所以魚能夠繼續游並不稀奇。

龍田川自古以來，就被認為是賞楓葉的景點之一。日本古文豪在原業平，曾經寫下描述龍田川美景的和歌，使得此河頗具名氣，沒想到如今卻產生異變。

日本 奈良 賞楓

延伸閱讀

飛機窗瞬間捕捉！北海道奇景「彩虹河川」 美到像一幅畫

曾是成田機場創始車站 「東成田站」今旅客稀疏宛如廢墟

別投一日圓！「手續費規定」讓日本神社賺不到香油錢還倒賠

百年雜誌撐不住驚傳停刊！日本最長壽「週刊朝日」 銷量剩十年前一半

相關新聞

被放入浴劑？日本奈良「賞楓名川」一夕變螢光綠當地人嚇壞 專家解釋了

日本奈良發生一起事件。位於縣內生駒市，一條自古以來就以賞紅葉景點聞名的河川「龍田川」，近來卻發生河水整個變成綠色的現象。儘管並沒有發出異味等，但離奇的顏色，已經引發在地居民的騷動，正在著手調查起因。

對鮮肉公車司機一見鍾情 女子公車站大膽留言示愛

英國一名女子對公車司機一見鍾情卻來不及留下他的聯絡方式，因此選擇用「尋人啟事」的方法在公車站牌貼紙條，引發網友熱議。

想當「真人充氣娃娃」 女子砸400萬元整成「蕩婦芭比」

瑞典一名女子為了想成為「真人充氣娃娃」，過去十年來不斷整形，不惜砸下近13萬美元（約400萬元台幣）動手術。現在的她認為自己看起來就像個「芭比娃娃」，對自己的外表十分有自信，甚至還說未來也要讓女兒去整形。

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

紐約布魯克林(布碌崙)康尼島的國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日登場，雖未創下個人最佳成績，但女子組冠...

大胃王非人人能當！狂嗑熱狗堡不適…參賽者：我像垃圾

綽號「大白鯊」、2021年創下10分鐘吞下76個熱狗麵包世界紀錄的大胃王切斯納(Joey Chestnut)，4日在康尼...

日本公園驚現「地攤牛郎」！網誇讚：神似男星山田涼介

東京新宿歌舞伎町以牛郎文化聞名，聚集了200多家牛郎店，競爭十分激烈，據日媒livedoorNews報導，日前便有一名在歌舞伎町上班的牛郎，認為自己無法與其他優秀的牛郎相匹敵，便突發奇想以厚紙板為招牌化身「地攤牛郎」，結果卻大受好評，網友狂讚「很有商業頭腦」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦