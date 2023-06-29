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驚爆食避孕藥！6個月內女教師多次激戰男學生 校內親熱兼樹林野戰

香港01／ 撰文：田中貴
蘇格蘭1名被同事讚揚「敬業專業」、曾執教宗教和道德教育科的女教師，竟與1名男學生大談十八禁話題，後來演更變成擁吻，甚至發生關係長達6個月，「激戰」場地除了學校的課室，還曾到樹林「野戰」。情境示意圖。圖／Ingimage
蘇格蘭1名被同事讚揚「敬業專業」、曾執教宗教和道德教育科的女教師，竟與1名男學生大談十八禁話題，後來演更變成擁吻，甚至發生關係長達6個月，「激戰」場地除了學校的課室，還曾到樹林「野戰」。情境示意圖。圖／Ingimage

為人師表應該保護學生，但這位女教師卻濫用職權滿足私慾，實在可恥！蘇格蘭1名被同事讚揚「敬業專業」、曾執教宗教和道德教育科的女教師，竟與1名男學生大談十八禁話題，後來演更變成擁吻，甚至發生關係長達6個月，「激戰」場地除了學校的課室，還曾到樹林「野戰」。

這段關係最終因2人發生爭執，女教師報警報稱被男生襲擊而被揭發，接受調查期間，女教師一度提及吃避孕藥，方便和該名學生「做愛做的事」，案件已經在當地提堂，女教師初步認罪，辯方律師除了嘗試證實她「失去了一切」作求情，還代表被告對案件細節提出異議。

36歲女被告米勒（Jacqueline Millar）於2017年起在蘇格蘭的洛錫安區1間高中執教鞭，起初教導宗教、道德和哲學教育科目，隨後在學校負責其他教育事務，同事們形容她「有能力和知識、熱誠專業」。

但米勒的真面目去年3月突然被揭開，她當時報警報稱被男學生襲擊，該名男生接受警方盤問時「自爆」戀情，引來各界嘩然。案件已在當地提堂，米勒接受檢控首日已經辭職，在庭上承認擔任教師期間與18歲以下的人士發生性行為，承認親吻和擁抱對方、向他大談性話題、在社交媒體上發送性訊息，甚至多次和對方發生性關係。

調查人員指出，2021年8月，米勒和受害人出去散步，她當時「想食藥，以便能夠與他（該名男學生）發生性關係」。約1周後，米勒和男生在其車內接吻，該個月底他們到附近樹林地區發生了關係，他們甚至在學校課室的門窗貼上紙張 ，以便發生性行為，而且通過訊息保持聯絡，這種關係一直持續到男受害人離開學校。

檢察官補充，誰人主動親吻對方存在爭議，2人各執一詞，但他們的確「經常發生關係」。

辯方律師表示，米勒雖然認罪，犯案時間由2021年8月1日至去年2月8日，但對案件細節提出質疑，米勒否認告訴受害人她想採取避孕措施，又指2人首次發生性關係是在其車內，而並非樹林，而且對在校內發生關係一事提出異議。辯方律師同時強調米勒沒有試圖淡化其罪行，指她本身是受到同事尊重的老師，但如今因為案件而「失去了一切」。案件至今仍在審理，米勒的刑罰尚未有定案。

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文章授權轉載自《香港01》

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