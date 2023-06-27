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受母親鼓舞當飛行員 如今母女一同擔任正副機長飛行感動眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克（右）受到媽媽（左）啟發立志成為飛行員，如今圓夢跟媽媽一起翱翔天際。圖擷自每日郵報
布魯克（右）受到媽媽（左）啟發立志成為飛行員，如今圓夢跟媽媽一起翱翔天際。圖擷自每日郵報

聯合航空一名女飛行員近期挑戰一項創舉，跟媽媽一起擔任正副機長，母女一起帶乘客翱翔天際，讓不少網友看了十分感動。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，布魯克（Brooke Patterson Van Howe）跟媽媽布蘭達（Brenda Patterson）都是飛行員。日前她跟媽媽一起合作，由媽媽擔任機長，自己擔任副機長，帶領乘客飛往紐澤西州紐瓦克。

布魯克跟媽媽一起在登機門拿著擴音機跟乘客喊話，過程也錄成影片放到TikTok分享。兩人穿著深藍色的飛行員制服，布魯克向乘客介紹自己的媽媽，並表示兩人要負責這次的飛行。

布魯克說，從她開始上第一堂飛行課時，她就一直夢想著自己可以跟媽媽一起飛行，如今夢想終於成真，讓她既興奮又期待。布魯克更表示，媽媽不只是一位飛行員，更是她的榜樣，因著媽媽的養育教導才有今天的自己，感人內容讓在場乘客聽完紛紛拍手歡呼。

感人又激勵人心的發言吸引聯合航空官方帳號轉發，影片吸引超過64萬人按讚。不少網友都大讚兩人能夠完成夢想一起飛行很感人，有網友就留言說自己看到都感動得哭了，另一名網友則留言說「媽媽一定很以妳為榮」。

@united

like mother, like daughter 👩‍✈️👩‍✈️ #MothersDay #PilotLife #DreamJob #UnitedAirlines #fyp

♬ Back In Your Life (Instrumental) - Track and Field

航空業 夢想 TikTok

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