快訊

遭黃子佼控脅迫吸毒 大小S火速發聲「深感遺憾」：將採法律捍衛

新北汐止幼兒園80童採檢出爐 1童苯巴比妥達臨界值

又有搞笑藝人遭爆揉胸扯底褲 女網友控「副業賣雞排」！NONO回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天價蛋！超市買到罕見完美圓雞蛋 機率低得這麼轉手可賣天價 $XXXX

香港01／ 撰文：謝茜嘉
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

人門常說「零雞蛋」，但一般雞蛋都是橢圓形，原來圓形的雞蛋可值天價！澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後怕見其中1個雞蛋呈超完美的圓球形狀，與平日所見呈上尖下圓的橢圓形狀不同。有專家指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一至12.5億分之一，而對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1，400澳元（約7，490港元）。

澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後驚見其中1隻雞蛋呈超完美的圓球形狀。（Instagram影片截圖）
澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後驚見其中1隻雞蛋呈超完美的圓球形狀。（Instagram影片截圖）

據《每日郵報》報導，澳洲前第7頻道新聞女主播、現於3AW廣播電臺任職的費爾蓋特（ Jacqueline Felgate ）近日於Instagram轉載1則追蹤者傳來的影片，分享驚奇大發現，有人於墨爾本漁人灣（ Fishermans Bend ）的Woolworths超市購入雞蛋后，怕見盒中有只超完美圓形雞蛋。

費爾蓋特嘖嘖稱奇，大玩「吃字」驚呼是「eggcellent find （極好的發現）」。她上網搜尋後指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一，對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1，400澳元（約7，490港元）。

影片於網上瘋傳，觀看次數多達19.8萬次，線民留言熱議，「孩子們最好勿吃掉！」、「你是在開玩笑吧？」、「你絕對需要選擇出售或表起它」、「有人會花$1400 （澳元）買雞蛋？這是eggtortion （ extortion/敲詐）吧」、「我起初還以為是巧克力」、「我迫不及待要去買蛋了」。

延伸閱讀：

澳大利亞央行再次意外加息0.25厘揚言不排除進一步加息

馬雲現身澳洲　密訪「改變他一生」的一家人　當年曾獲資助讀大學

文章授權轉載自《香港01》

雞蛋 澳洲 墨爾本

延伸閱讀

她穿瑜珈褲去健身房遭男友罵「形狀很明顯」 網認：男生不看才難

告媒體誹謗失敗！法院認證謀殺囚犯 澳洲戰爭英雄拒道歉

夫妻砸錢搭頭等艙卻「痛苦11小時」 他見航空公司回覆怒喊告

今年端午很冷清 彰化僅一所大學為境外生辦活動

相關新聞

天價蛋！超市買到罕見完美圓雞蛋 機率低得這麼轉手可賣天價 $XXXX

人門常說「零雞蛋」，但一般雞蛋都是橢圓形，原來圓形的雞蛋可值天價！澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後怕見其中1個雞蛋呈超完美的圓球形狀，與平日所見呈上尖下圓的橢圓形狀不同。有專家指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一至12.5億分之一，而對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1，400澳元（約7，490港元）。

「老婆懷第三胎」夫以為能永遠幸福美滿 一看訊息才驚綠帽戴了好久

結婚雖然被講說是終身大事，然而即使成為正式夫妻，卻因為外遇之類的狀況，導致兩人彼此沒有走到最後，也並非太罕見的狀況。近來日本媒體，就有一則感情糾紛。

3秒復原魔方「韓裔自閉症少年」破世界紀錄！Max Park如何用一顆魔方打破封閉魔咒

6月11日，今年21歲的馬克斯（Max Park）坐在一張長桌前，深呼一口氣。他揭開紙盒、檢視一塊被打亂的三階魔術方塊。計時開始，他的手指如絲滑般地轉動方塊...

日本郵筒不同顏色各有意義 白色專收這些東西讓人想拿

去日本旅行就會發現四周都很多不同顏色的郵筒，但大家又知不知道不同顏色的郵筒所投放的東西都有所不同？這款白色郵筒歷史悠久，它的回收物件更不是一般人都可以投放，但更多人想將裡面的東西拿走，究竟是回收甚麼物件令人又愛又恨？

前模特上交友軟體「一次和多人交往」 三年仍找不到真愛

感情事錯綜複雜，即便外在條件再好，但最終能不能修成正果，和自己的選擇也有關係。近來日本媒體，就有這樣的一則案例。

不知道父親曾秘婚…她因婆婆一席話驚覺異樣 揭穿丈夫竟是親哥

馬來西亞一名女子因為不知道自己的父親在泰國秘婚，竟意外嫁給了同父異母的哥哥，兩人還生下一個孩子，結果婚姻被判無效，讓她痛不欲生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦