天價蛋！超市買到罕見完美圓雞蛋 機率低得這麼轉手可賣天價 $XXXX

澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後驚見其中1隻雞蛋呈超完美的圓球形狀。（Instagram影片截圖）

據《每日郵報》報導，澳洲前第7頻道新聞女主播、現於3AW廣播電臺任職的費爾蓋特（ Jacqueline Felgate ）近日於Instagram轉載1則追蹤者傳來的影片，分享驚奇大發現，有人於墨爾本漁人灣（ Fishermans Bend ）的Woolworths超市購入雞蛋后，怕見盒中有只超完美圓形雞蛋。

費爾蓋特嘖嘖稱奇，大玩「吃字」驚呼是「eggcellent find （極好的發現）」。她上網搜尋後指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一，對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1，400澳元（約7，490港元）。

影片於網上瘋傳，觀看次數多達19.8萬次，線民留言熱議，「孩子們最好勿吃掉！」、「你是在開玩笑吧？」、「你絕對需要選擇出售或表起它」、「有人會花$1400 （澳元）買雞蛋？這是eggtortion （ extortion/敲詐）吧」、「我起初還以為是巧克力」、「我迫不及待要去買蛋了」。

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文章授權轉載自《香港01》