冷凍8個月！省錢媽打包妹妹「婚禮剩菜」 大女兒結婚竟端上桌

吃隔夜菜對身體相當不好，那冷凍八個月的食物還可以吃嗎？國外一名女網友日前發文表示，媽媽竟然把她當初婚宴剩下的食物冷凍起來，等到數月後姐姐舉辦婚宴時再解凍拿出來繼續宴客，讓她簡直傻眼了。

日前一名26歲女網友在美國論壇「Reddit」發文指出，自己大約八個月前和丈夫舉行了一場盛大的婚禮，當天賓客高達200人左右，因此在預想會有剩菜剩飯的情況下，事先和社福機構聯繫好，打算把剩下的食物捐出去。不過，原PO不知道媽媽當天其實偷偷帶走一大部分的食物，並把那些食物冰存起來。

然而，原PO的姐姐八個月後舉辦了一場只有50人的小型婚禮，並把婚禮的相關雜事交給媽媽去規劃。不料原PO在姐姐婚禮當天，看到自助吧的菜色卻感到莫名熟悉，而且吃起來還有一點乾。於是原PO找了一個空檔去詢問媽媽，沒想到媽媽很自豪自己省了一筆錢，因為自助吧的菜色是原PO婚禮剩下的食物，只是重新解凍並擺盤而已。

原PO簡直嚇壞了，趕緊告知媽媽這樣會有食安疑慮，但媽媽卻認為自己的行為沒有任何問題，甚至應該為沒有浪費食物而感到高興。最後，原PO把這件事偷偷告訴姐姐，並告知現場賓客不要吃自助吧的食物，所幸最後沒有人因此中毒。