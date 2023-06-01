快訊

民進黨性騷連8爆 賴清德提3改革「不會考量選舉有任何改變」

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16歲少女遭男友街上狂刺20刀殞命 街上人來人往無人停下制止

香港01／ 文‧ 布萊恩
從監視器影片見到，少女被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止。截自影片
從監視器影片見到，少女被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止。截自影片

印度發生恐怖情殺案，一名16歲少女遭男友當街狂刺20多刀，並用石頭猛打頭部死亡；更令人心寒的是，少女被襲擊期間，街上人來人往，路人只是看着少女受襲，沒有人伸出援手阻止，眼看着慘劇發生。現場監視器（CCTV）影片事後廣傳，網友紛紛指摘路人冷血。

綜合外媒報導，事發周日（5月28日）晚上，印度首都德里一名16歲少女原本高高興興出門參加朋友生日派對，詎料出門後就被尾隨的男友持刀襲擊狂刺20多刀，更用石頭猛打頭部身亡。

從現場監視器影片見到，少女當時被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。更令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止，活活看着少女被殺死，陳屍巷內。

警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil），據報疑兇於案發前一天，曾與少女激烈爭吵。警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil）。

事件引來網友熱議，不少人批評路人太冷血。但也有網友認為不應怪責路人，「不要怪路人，一般手無寸鐵的人應該都不敢阻止」、「路人去阻止，可能一起被砍死」。

警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil）。截自影片
警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil）。截自影片

延伸閱讀：

人渣-女子遭姦殺棄屍後巷-無穿內衣褲嚴重腐爛-調查揭驚人內情

23歲女被暴打性侵-反抗殺淫狼遭判監6年-賠償惹議-現身尋求公義

文章授權轉載自《香港01》

印度 情殺 殺人 生日 派對

延伸閱讀

下班縱慾火！男同事辦公室內「噴射體液」 她上班見染濕口罩嚇壞

相關新聞

交往兩年未婚夫竟是女兒身！她崩潰提告性侵：以為和男人歡愛

受害者意外揭露「男友」西爾瓦諾真身，當時她發現「男友」資料自動連結到臉書另一個陌生名字帳戶，原來是「男友」的另一個帳戶，才知道「男友」原來是女人。

尼加拉瓜湖現「蚊子龍捲風」畫面驚人 專家解釋原因

外媒5月31日報道，美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳。

恐怖虐妻！躁夫求歡被拒發狂 徒手撕妻下體致大出血 內情極心寒

印尼發生恐怖虐妻家暴案件。1名有性虐習慣的男子因向妻子求歡被拒，大怒下涉嫌徒手猛力撕扯妻子陰道口，令對方下體被撕出約10厘米長的傷口，導致嚴重出血，需緊急送往深切治療搶救。兇徒逃亡近1個月後終落網，一旦罪成，最高可被判處10年監禁。

16歲少女遭男友街上狂刺20刀殞命 街上人來人往無人停下制止

從現場監視器影片見到，少女當時被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。更令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止，活活看着少女被殺死，陳屍巷內。

人生啊！她苦等八個月新車終到手 落地兩小時後瞬成廢鐵

照片所示，車頭以及車尾都被撞至凹凸破損，而後窗玻璃亦撞至完全碎裂。事主透露，從提取新車至發生車禍，當中僅有2小時，因而感到無奈和痛苦，「只有上帝知道我的痛」。

人妻用母奶做點心 公公大讚「好想吃」被拒絕後竟直接偷吃

國外一名網友近期發現公公對於母奶有「特殊偏好」，甚至還會偷吃她為寶寶做的母奶點心，讓女子覺得超級噁心，上網發文跟網友抱怨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦