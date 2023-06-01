16歲少女遭男友街上狂刺20刀殞命 街上人來人往無人停下制止

印度發生恐怖情殺案，一名16歲少女遭男友當街狂刺20多刀，並用石頭猛打頭部死亡；更令人心寒的是，少女被襲擊期間，街上人來人往，路人只是看着少女受襲，沒有人伸出援手阻止，眼看着慘劇發生。現場監視器（CCTV）影片事後廣傳，網友紛紛指摘路人冷血。

綜合外媒報導，事發周日（5月28日）晚上，印度首都德里一名16歲少女原本高高興興出門參加朋友生日派對，詎料出門後就被尾隨的男友持刀襲擊狂刺20多刀，更用石頭猛打頭部身亡。

從現場監視器影片見到，少女當時被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。更令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止，活活看着少女被殺死，陳屍巷內。

警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil），據報疑兇於案發前一天，曾與少女激烈爭吵。警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil）。

事件引來網友熱議，不少人批評路人太冷血。但也有網友認為不應怪責路人，「不要怪路人，一般手無寸鐵的人應該都不敢阻止」、「路人去阻止，可能一起被砍死」。

警方正追緝20歲疑兇沙希爾（Sahil）。截自影片

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文章授權轉載自《香港01》