影／猛男館長「單手爆蘋」！日本爬蟲館推肉體派表演 客嗨：太強了

日本一家爬蟲類館為行銷出奇招，只要花500日圓（約台幣110元），年輕壯碩的館長就會現身「徒手捏爆蘋果」給你看，奇特表演在推特上爆紅，館長也透露，他還能手刀劈西瓜、甚至用「一根手指」劈西瓜。

日本埼玉縣的深谷爬蟲類館近日推出新服務「捏爆蘋果」，從其推特照片可看到桌子上擺了幾顆新鮮嫩紅的蘋果，公告只要花500日圓點這項服務，館長就會在你面前表演單手捏爆蘋果，而碎裂的蘋果也不浪費，可以餵給陸龜食用。

服務推出後引發熱議，短短3日館長「爆蘋」影片觀看數就逼近140萬，網友紛紛表示「不是館長是猩猩吧」、「還以為是猛男酒吧沒想到是爬蟲類館？」、「這握力超過70公斤吧」、「比起陸龜我更想看館長」、「笑容爽朗到有點可怕」。

事實上，單手捏爆蘋果不是館長唯一一項「肉體派表演」，若是花4000日圓（約新台幣880元），館長就會表演「手刀劈西瓜」，同樣的，劈開的西瓜也會成為陸龜口糧，不過這項表演每周僅限1次。

據《togetter》報導，館長也透露這些表演的由來。他表示自己愛好重訓，大學時期又參加了空手道社，與朋友一起吃西瓜時就常被要求徒手劈西瓜，後來經營YouTube頻道，也曾拍攝用手刀劈開西瓜餵烏龜，成為當時熱門話題，因此便將劈西瓜列入爬蟲館項目中。此外，他的手指也經過特別訓練，能一指戳爆西瓜。