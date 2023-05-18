僅5千萬分之一的機率！澳洲女「雙子宮同時懷胎」 奇蹟生下雙胞胎

澳洲一名女子天生有兩個子宮，兩個子宮竟同時懷胎，近日奇蹟般誕下雙胞胎，概率僅有5000萬分之一。

《8視界新聞網》根據《太陽報》（The Sun）報導，24歲的瑪德琳·卡利克斯（Madeline Kaklikos）是一名社工，與27歲的電工丈夫喬恩（Jon）近日來喜得一對雙胞胎兒子。

卡利克斯說，兩年前自己因多年不孕接受檢查，結果被診斷出患有子宮畸形，這是一種極其罕見的先天性疾病——女性出生時就有兩個子宮。同時，她也患有多囊卵巢綜合症（PCOS），這樣的體質很難自然受孕。

在醫生的建議下，卡利克斯與丈夫決定通過試管嬰兒的方式受孕。起初，醫生多次嘗試將胚胎安置在卡利克斯右側的子宮，但子宮一直無法接受這些胚胎。直到第十次手術時，終於有一顆胚胎被成功移植到卡利克斯的左側子宮。

懷胎十週時，這對幸運的夫婦收到一個更大的喜訊，醫生檢測發現卡利克斯懷上一對雙胞胎，兩個胎兒在不同的子宮裡，一個是通過試管受孕，另一個則是自然受孕。

但醫生告知卡利克斯這樣的風險極高，建議終止一個胎兒的妊娠。儘管夫婦倆非常擔心，但想到兩個孩子的到來如此不易，他們決定堅持生產。

所幸的是，卡利克斯的懷孕過程相當順利，並在第34週時通過剖腹產平安誕下這對雙胞胎。

目前兩個孩子已經滿12週，分別名為內特（Nate）和科爾（Cole）。

I was born with two uteruses and doctors told me I may never have children - here's how I fell pregnant with twins https://t.co/YRFOB1XbgQ pic.twitter.com/uKZIJKv6ve — Daily Mail Online (@MailOnline) 2023年5月16日

文章授權轉載自「8視界新聞網」