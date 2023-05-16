曝妻子開車「愛挖鼻孔」怪習慣 丈夫當駕駛見1噁心畫面嚇壞
每個人或多或少都會有一些無意識的習慣，但是若習慣影響到他人，甚至導致環境髒亂，將造成他人困擾。據外媒報導，一名丈夫表示妻子開車時有挖鼻孔的習慣，但從沒看過妻子處理鼻腔穢物，直到最近換他當駕駛，坐上駕駛座時才得知真相。
根據《鏡報》報導，一名國外男子在Reddit發文，表示妻子開車時習慣挖鼻孔，但自己從沒有看過妻子處理她的鼻腔穢物。該名男子接著說，直到自己近期開妻子的車時，才知道鼻腔穢物是怎麼被處理的。該名男子貼出照片，照片中的方向盤「噁跡斑斑」，方向盤被鼻涕摧殘的畫面讓該名男子驚恐萬分。
看到照片的網友也感到極度不適，表示「這不能用讓人感到輕微憤怒來形容，這實在是太噁心了」、「這太噁了，她搞不好都會把鼻涕抹在床邊的牆上」、「我的天，這太骯髒了」、「看到這些所有關於伴侶做的怪異行為的文章，讓我覺得我是一個幸運的人，因為我和一個正常人在一起」、「換老婆吧！」、「這看起來像鳥屎哈哈」。
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