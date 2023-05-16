曝妻子開車「愛挖鼻孔」怪習慣 丈夫當駕駛見1噁心畫面嚇壞

無護照卻能搭飛機前往另一國家！較早前美國有女子原搭乘從費城飛往佛羅里達州的航班，不料登機後才被空姐告知，預定航班登機門早已變更，她乘坐的航班是前往牙買加，雖然感到震驚，但還是在沒有護照情況下飛到國外。

2023-05-16 08:31