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男子住飯店半夜發現有人闖入 一看竟是經理在「吸吮他腳趾」

聯合新聞網／ 綜合報導
52歲的飯店經理尼爾（右圖）闖入房客房間吸吮對方腳趾遭起訴。圖擷自地鐵報
52歲的飯店經理尼爾（右圖）闖入房客房間吸吮對方腳趾遭起訴。圖擷自地鐵報

美國德州一名男子因為到其他縣市出差入住知名飯店，沒想到半夜醒來卻發現飯店經理在他房間「舔他腳趾」，讓他至今都不敢安心睡覺，決定對飯店和經理提出告訴。

據《地鐵報》（Metro）報導，德州一名男子布倫南（Peter Brennan）因為到田納西州納許維爾參加研討會，在3月30日入住希爾頓飯店。不過當天清晨5點時他卻突然被「不速之客」嚇醒。布倫南表示，他睜開眼時就發現飯店經理在他的房間內，而且還在「吸吮他的腳趾」。

布倫南說，自己當下嚇得從床上跳起來，質問對方身分、為什麼進他房間，不過對方顧左右而言他，並沒有正面回答他的問題。布倫南發現對方穿著制服，身上還掛著名牌，認為對方應該是飯店員工。

田納西州警方調查後發現涉案員工應該是飯店經理尼爾（David Neal），並於5月5日在這名經理家中將他逮捕。52歲的尼爾遭逮捕後供稱，自己是因為聞到房間有菸味，才會複製房卡進入房間查看，不過當天其他員工和房客都未曾反應聞到菸味。目前尼爾被控犯有加重竊盜罪與傷害罪。

布倫南表示，事件發生到現在他一直很焦慮恐慌，就連在自己家裡也沒辦法安心，將會對希爾頓飯店及該名經理提出告訴。希爾頓發言人則回應，納許維爾市的希爾頓飯店為第三方獨立經營管理，因此希爾頓並沒有直接僱用該員工。發言人也強調，希爾頓非常重視客人的安全，會全力配合警方調查。

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