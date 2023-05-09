忽有龐然大物？他驚見鄰居「牽牛入住新屋」 網友揭背後意義
有網友日前在新加坡某住宅拍到難得的一幕，只見有居民牽了一頭體型壯碩的乳牛，進入住處，相信是為慶祝入厝。雖然類似的入厝習俗並非極度罕見，但拍攝影片的網友說，這是他第一次看到這種慶祝入厝的方式，真的讓他大開眼界。
有人搬家會跨火爐、滾鳳梨，也有人會牽牛進屋，求好運求祝福。近日，有網友拍到有人把一頭牛牽進住宅裡。
根據網友上傳至Reddit的影片，有兩名疑似來自印度的男子，牽著一頭乳牛從走廊走入屋內，另一名男子則在後護航。相信是附近鄰居的小女孩見狀，先是感嘆了一句「哇」，後來，女孩又說了一句「我們可以摸（牛）嗎？」
好笑的是，當兩名牽牛的男子在住宅大門前脫鞋，那頭牛卻被右側的盆栽吸引，想要先吃上兩口，不過被牽牛男子發現，將它拉進了屋子。
負責拍攝的網友在影片中寫道，「這頭牛在房子裡做什麼？我見過貓狗和其他寵物，但牛呢？是第一次」。
該影片在社群媒體曝光後，引來不少網友的熱烈討論。有網友疑惑地表「牛進得了電梯嗎？」，也有人指自己雖然是華人，但也有在認真考慮這麼做。
還有網友在留言區解釋，這種牽牛入屋慶入厝的做法，相信是印度人的一種祈福儀式，但有網友留言提醒說，傳統認知上，這其實是興都教徒的祈福方式，提醒說興都（Hindu）和印度（India）是不同的概念。
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有网民日前在某座组屋拍到难得一幕，只见有组屋居民牵了一头体型壮硕的乳牛，进入一个组屋单位，相信是为庆祝入伙。#8视界新闻网 #8worldnews #singapore #新加坡 #sgnews #housewarming #hdbsg #cow♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网
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