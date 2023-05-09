日本最貴美髮師是大陸人！網紅「染髮加金箔」噴8.7萬 豪華成品曝光

日本除了是美食天堂，也是美妝潮流的集中地，不少人都曾經考慮過在日本旅行的期間剪髮，嘗試不同風格的髮型。最近有日本知名YouTuber就實測找來日本收費最貴的髮型師為自己剪髮，究竟花費破萬的超豪華髮型是什麼樣子呢？

日本知名YouTuber「はじめしゃちょー（Hajime社長）」最近頭髮瀏海已經完全遮蓋眼睛、碰到鼻子，於是打算到美髮店剪髮。這時他突發奇想，決定找來全日本最貴的髮型師為他剪髮。而Hajime找到的正是「Salon Ryu」的社長兼髮型師京極琉，他除了曾獲得世界第一髮型師的稱號，也是全日本「指名費」最高的髮型師。單是要選擇他為你剪髮，就已經要付8萬8千日圓（約新台幣2萬元）。

日本知名YouTuber「はじめしゃちょー（Hajime社長）」有超過千萬訂閱人數。圖／截自YouTube影片

雖然指名費極高，但京極表示自己的預約已經排滿到明年10月。將Hajime帶到獨立房間後，便開始和他談論所期望髮型的長度和設計。隨後便由漂髮開始，把原本的咖啡色漂走。漂髮劑中加入了100%人毛由來的角蛋白營養粉修復髮芯損傷，在上色期間還有店員拿來白酒給Hajime喝。據說現年28歲的京極其實是上海人，12歲初次隨母親訪日，之後在日本的美容專門學校畢業。2016年到英國留學半年，2017年7月以21歲之齡就開創了自己的美髮店。2018年參加倫敦舉行的世界髮型師大賽後獲得世界第一髮型師的稱號。

漂髮劑放置30分鐘後便去另外一間獨立房間沖洗，再回原本的房間剪髮並進行第二次漂髮同時染髮，讓Hajime的頭頂一度出現「鋁箔紙的傘」。20分鐘後再次沖洗，並進行最後一次染髮程序。京極就往染髮劑裡加入大量金箔，除了看下去更高檔，據說也有強化髮質的效果。

美髮師京極在染髮劑裡加入大量金箔。圖／截自YouTube影片

Hajime的最終髮型頂層染成「奶茶金色」發尾外翹，側面被剪短並染上銀色，而後方則染上藍黑色，每一個角度都能看到不同顏色，非常獨特。究竟最後收費是多少呢？除了指名費的8萬8千日圓以外，漂髮加100%人毛由來角蛋白營養粉是3萬3千日圓（約新台幣7500元）、染髮設計是20萬日圓（約新台幣4.5萬元）、髮質改善療程5萬5千日圓（約新台幣1.2萬元）再加上剪髮1萬1千日圓（約新台幣2500元），總共是38萬7千日圓（約新台幣8.7萬元）！

Hajime社長的最終髮型頂層染成「奶茶金色」發尾外翹，側面被剪短並染上銀色。圖／截自YouTube影片

Hajime社長的後面頭髮被染上藍黑色，每一個角度都能看到不同顏色，非常獨特。圖／截自YouTube影片

最可怕的是在Hajime的影片公開2天後，京極就在網站上公佈自己的指名費漲價，上升至一次16萬5千日圓（約新台幣3.7萬元），加價近一倍，有不少日本網友都被這個天價嚇到。不知大家是否願意花砸大錢剪一次頭髮呢？

Hajime社長總共花了38萬7千日圓（約新台幣8.7萬元）。圖／截自YouTube影片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

日本旅遊防詐騙！新宿熱門酒水喝到飽 加冰塊竟依次計費

日媒報高級鮪魚被中國人搶光！網友嘆3點輸給中國人

文章授權轉載自《香港01》