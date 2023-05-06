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影／不滿女子太吵 全機「舉手投票要她下機」網笑：美國文化縮影

聯合新聞網／ 綜合報導
機上乘客爆發衝突，最後以舉手投票方式將女乘客「選下飛機」。圖擷自TikTok
機上乘客爆發衝突，最後以舉手投票方式將女乘客「選下飛機」。圖擷自TikTok

國外一架班機的乘客在換座位時發生衝突，兩名乘客吵得不可開交，空服員數度想要制止緩頰都無效。過程中因為兩方不肯配合導致飛機遲遲無法起飛，其他乘客也跟著不滿起來，有人發起「舉手投票」要女子下機，也有乘客不滿爭執過程太吵要大家「閉嘴」，場面一度亂成一團。最後女乘客真的在投票後被「選下飛機」，好不容易結束一場鬧劇。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在邊疆航空從紐澤西州飛往亞特蘭大的班機上。當時一對情侶要求空服員幫他們換座位到前面更近的位置但遭到空服員拒絕，於是這名黑衣女子便跟空服員發生爭執。

黑衣女乘客還在跟空服員爭執，這時後方一名穿著灰衣的女乘客因不滿飛機無法起飛出言酸了黑衣女乘客，更讓黑衣女乘客情緒爆炸，站起來大罵要她：「你他X的管好你自己的事吧！」黑衣女乘客的男友拿著鈔票走到灰衣女子身邊要遞錢給她，灰衣女子則把鈔票扔到男子臉上，讓衝突越演越烈。

機場保全雖然立刻趕到請黑衣女子與男友下機，但黑衣女子十分不滿，在離開時不停抗議灰衣女子也應該下飛機。這時其他乘客的情緒也都十分不滿，開始有人大喊：「全都給我閉嘴」有人則說：「憑什麼要大家閉嘴」。

一名乘客發聲希望大家舉手投票來決定灰衣女子是否該下飛機，沒想到當下立刻有幾十個人舉手贊成灰衣女子下飛機，灰衣女子最後也真的在配合投票結果下離開。

影片上傳社群媒體引發不少網友留言討論，當天在飛機上的乘客笑說這簡直是美國文化的最佳寫照，大家都不互相配合、吵成一團。另一名網友則開玩笑說感覺像在看《飢餓遊戲》互相廝殺。

空服員 情侶

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