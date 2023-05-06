新型吃播？男子邊洗澡邊吃牛排、炸雞獲萬名網友抖內

國外一名男網友原本是因宿醉不適想找方法緩解，卻意外發現在浴室吃東西可以舒緩。更令他想不到的是，自己在「浴室吃播」竟然會吸引網友點閱，現在吸引4.5萬名粉絲，有不少人想抖內來決定「下次吃什麼」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，喬治亞一名男子蓋茲（Gaz）現在是一名「吃播網紅」，但其實一開始他是因為想讓宿醉的感覺好過一點，才會去浴室吃東西。蓋茲受訪時表示，當初他想說淋浴感覺很好，吃東西感覺也很好，所以他想試試看把兩個活動結合起來，看看感受如何。

他提到，之前的女友總是說他在浴室吃東西很噁心，不過有次他一邊淋浴一邊吃三明治，拍照給朋友看以後卻廣獲好評，朋友都說很好笑，鼓勵他上傳社群媒體讓更多人看到，於是他便開始經營推特。

Shower Food Review 40- Indian Food: Things are really looking up. I'm feeling better than ever & this plate of curry was incredible in the shower. It just goes to show if you're nice to people & stay positive, good things can happen! Nothing is gonna bring me down today! 9/10 pic.twitter.com/CRArACqLRf — gaz (@gazpachomachine) 2023年4月28日

從蓋茲的頁面上可以看到，他曾在淋浴時邊切鳳梨邊吃，也曾試過吃整桶的肯德基炸雞和32盎司的超大戰斧牛排。到目前為止他已經試過43種食物，越奇怪的就越受好評，像是在浴室裡吃戰斧牛排雖然很荒謬，但那篇貼文確有2.7萬個讚。

蓋茲說，現在有不少網友抖內他，希望替他決定下一次吃什麼。為了感謝網友的支持，他也捐贈100美元（約3066台幣）到食物銀行，希望能夠透過浴室吃播回饋社會。