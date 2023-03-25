旅日變肥羊？他去酒吧驚收「40萬日圓帳單」 加冰塊竟按次計費

日本是許多外國旅客的飲食購物天堂，自開放後大量觀光客出發到當地旅行。但在開心遊玩的同時，也必須要小心遇到詐騙案。特別在新宿、澀谷、心齋橋等繁華的地點，有不少拉客的人站在路中心，若懵然不知被帶到他們介紹的店舖，隨時會被騙、損失慘重！

不少人到日本都會到訪新宿、澀谷、心齋橋等人流密集的飲食購物街。雖然這些人氣地點的確能一次過滿足食玩買3個願望，不過也是拉客詐騙的地盤。日本YouTuber「三原JAPAN」就分享頻道成員Jun曾在新宿歌舞伎被騙的經歷。原本以為只需每人付2000日圓（約新台幣465元）就能盡情喝酒，誰知最後竟然被收費40萬日圓（約新台幣9.3萬元）！

當日，Jun和朋友被拉客的男子搭訕，聲稱他們很「幸運」，向他們介紹一家陪酒酒吧，稱能為他們提供「獨享價格」，1小時只需2000日圓就可以和美女一起喝酒喝到飽。進到酒吧後，店舖就派2位女生為他們陪酒。女生們隨即就徵求同意點酒喝，之後亦多次明裡暗裡偷偷點酒。

不過既然是放題（吃到飽、無限量供應的意思），那也應該無所謂吧？但Jun要求埋單時卻發現，最終收費不是4000日圓（約新台幣930元），而是100倍的40萬日圓。原來拉客人所說的2000日圓只是「開桌費」，而他們和女生們喝的酒每一杯1萬日圓（約新台幣2300元），單是酒就被索取22萬日圓（約新台幣5.1萬元）。桌上2碟小零食也收費1萬日圓。飲料的冰塊也一樣要加錢，還是每次2000日圓。於是Jun就被收了7萬2千日圓（約新台幣1.6萬元）。最可怕的是，在這之上他們還被收取30%服務費。

Jun埋單時發現，最終收費不是4000日圓，而是100倍的40萬日圓。圖／YouTube影片截圖

Jun叫來店員對質時卻被以「曾詢問他們同意」，並展示藏在沙發後面的菜單，辯指他們「明碼實價」。被指控詐騙時就叫來長像黑道的「上司」，表示「大家都有付錢」，威脅他們若不付錢就不放他們離開。最終Jun被「上司」尾隨到ATM提款，付錢後才能帶朋友一起離開店舖。事後他們立刻到附近警局求助，但卻被告知警察不能介入民事糾紛，無法幫忙。若在付錢前帶店員一起到警局還能有辦法，但付錢後就算是「合意行為」，難以討回金錢。

三原表示這些拉客詐騙連日本人也會被騙到，外國旅客就更應該要小心。除了陪酒酒吧的手法之外，還有拉客人會謊稱其他餐廳都已經滿坐，並推薦與他們有關係的店舖，以各種小手法騙取金錢。若在網上被揭發，他們就會換一個店名營業。內容和地點都幾乎一樣、故技重施，令人防不勝防。

即使現在拉客行為在日本已屬犯法，但街道上依然有大量心懷不軌的不法之徒。所以大家到日本旅行時真的要小心，千萬不要隨便跟著拉客走。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

SOD社長涉違法經營陪酒被 AV女優曝店內「特殊玩法」

陸女搭小黃遇黑心司機被當肥羊！收據價格超離譜

文章授權轉載自《香港01》