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日本「1圓溫泉別墅」賣了！買主透露動機「價值無可取代」

聯合新聞網／ 綜合報導
日前下殺一日圓也乏人問津的溫泉別墅，近來傳出賣出訊息。圖擷自日刊SPA！
日前下殺一日圓也乏人問津的溫泉別墅，近來傳出賣出訊息。圖擷自日刊SPA！

日本人口大多集中在東京、大阪等都市，導致許多非繁華地區，普遍存有空屋遍布，找不到房客居住的狀況。日前更有媒體報導，有溫泉街的房子開價「1日圓」的價格販售，卻又因為後續的修繕等費用，結果還是乏人問津。直到最近，才傳出終於有人購買。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名叫松久保秀昭的男子，日前決定買下位於靜岡縣東伊豆的「1圓溫泉別墅」。不過，雖然說帳面上只要1日圓，但是登記費用、水管維持費、溫泉測量工事費等等加起來，就得花上113萬日圓（約相當於新台幣26萬元左右）。其他還有屋頂、溫泉設施等修繕費，加總起來就突破了200萬日圓（約相當於超過新台幣46萬元）。

別墅本身售價僅1日圓，但有許多後續費用。圖擷自日刊SPA！
別墅本身售價僅1日圓，但有許多後續費用。圖擷自日刊SPA！

而買下之後，各種固定稅金、瓦斯費網路等等，算一算得耗費6萬5000日幣（約相當於新台幣15060元）的開銷。由於松久保平常在其他地方工作，因此只有在空閒時，才能帶家人來到這棟別墅。

不過松久保認為，這間別墅有無可取代的意義存在。原來他兒子先前生了病，而在買下這座別墅後，他就能抽空帶兒子過來，一家沐浴在大自然的氛圍中療養身體。因此，雖然各種花費與整備不容易，但還是讓他認為相當值得。

日本 溫泉

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