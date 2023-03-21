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印度火車站月台螢幕突播「3分鐘A片」 乘客全傻眼
尷尬！印度比哈爾邦帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station）19日上午10時月台LED螢幕竟突然播放色情影片，影片播放時間長達約3分鐘，月台上旅客全都不知所措，影片也在推特上瘋傳。
根據外媒The Times Of India報導指出，印度比哈爾邦帕特納樞紐火車站的月台螢幕在19日上午10時突然播放3分鐘的色情影片，不少旅客目睹這尷尬的情況，還有人拿起手機拍攝，直到有旅客不滿抱怨，影片才終於在鐵道保護部隊（RPF）的介入下停止。
報導指出，鐵路公司已解除與負責處理播放內容的代理公司Dutta Communication的合作合約，該公司也正在接受調查，並被當地的鐵道部列入永久黑名單中。
Patna Junction Railway Station Plays Porn Movie on TV Screen pic.twitter.com/QhRQvkEZv2— Daily Times India (@dti_news) 2023年3月20日
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