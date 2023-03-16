飯店活春宮窗景如直播！路人圍觀擠滿大街 外送員觀戰忘送餐

Desde Gran Vía también se ve Cuenca pic.twitter.com/5xL6PWC6nL — 💎👻 𝓟𝓪𝓽𝓪𝓵𝓲𝓮𝓑𝓻𝓮 𝕴𝖑𝖚𝖘𝖙𝖗𝖆𝖉𝖔👻💎 (@Pataliebre_1) 2023年3月13日

一對夫婦入住西班牙首都馬德里市中心一家四星級飯店，未料在飯店的浴室內做起愛做的事。由於兩人未拉簾幕，所有動作猶如一場活春宮，讓在格蘭大道(Gran Via)上的路人紛紛停下來圍觀，有媒體還拍到群眾中不乏外送員，也疑似放下手上的餐點「專心觀戰」。

該則飯店窗景上演活春宮的影片13日在推特瘋傳，拍攝時間則是本月12日週日晚間。經過的路人紛紛停下觀賞、拿起手機拍起兩人在窗邊的一舉一動，在半透明的玻璃下，所有的動作幾乎一目瞭然，也讓原本就熙熙攘攘的鬧區大街，一度被路人擠到阻礙交通的運行。

媒體還拍到，圍觀的路人中，還有一名當地的外送員，也因為受到當晚街景的「情欲流動」，而選擇放下車上的餐點加入「觀戰」行列。

根據英媒《每日星報》（Daily Star）報導，一名在現場的記者發現，做起十八禁性行為的兩人，該地點其實是位於飯店浴室內而非臥室，可能由於浴室內的濕氣，讓原本磨砂材質的窗戶玻璃更顯模糊，畫面十分引人遐想。