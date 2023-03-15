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東京麥當勞新座椅曝光 日本網友傻眼：太噁心了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。路透社
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。路透社

餐飲業者講求翻桌率，畢竟客人愈多帶來的收益愈多，一名日本網友發現東京一家麥當勞更換新型座椅，「T字圓筒」造型彷彿不想讓客人久待，原PO更直呼「麥當勞在東京的椅子太噁心了」。

一名日本網友在推特分享東京某間麥當勞的新座椅，只見跟普通的椅子不同，原本應該是寬大、扁平方便客人使用的椅面，全被面積小的圓筒狀椅面取代，原PO一看大嘆「麥當勞在東京的椅子太噁心了」。

推文曝光後不到一周已吸引超過1600萬人次觀看，網友紛紛回應「這是鳥的棲木不是椅子」、「挑戰屁股極限的感覺」、「像平安時代的枕頭」、「我要怎麼坐…感覺坐下也碰不到食物」；不過也有網友緩頰，他認為雖然許多人批評麥當勞的新椅子，但麥當勞並非是讓人長時間久坐的地方。

照片被分享到PTT後也引起台灣鄉民討論，「乾脆拿掉改立食區」、「這跟禁內用差不多意思啊」、「台灣有過這個，不到幾個月就換椅子」、「坐不好，才能提高翻桌率」、「疫情前去名古屋就看過了，讓你靠著吃而已」、「坐桌上嗎？腳踩那個椅子」、「吃完就快點滾」。

一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特

麥當勞 東京 日本 PTT

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