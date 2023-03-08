雞啼有夠吵！峇里島遊客不滿噪音「對雞提告」

嫌公雞清晨的啼叫聲擾人清夢，十名外籍旅客連署向印尼當局提出請願，希望能夠解決「噪音問題」。

據《峇里島椰子網》（Coconuts Bali）報導，十名居住在當地民宿的外國遊客，向峇里島南庫塔公共秩序局提出請願。遊客連署反應，居住地有幾隻公雞每天清晨4點到5點之間都會啼叫，就連中午也咕咕咕的叫個不停，讓他們非常困擾。一開始是一名俄羅斯遊客反應雞鳴聲實在太吵，他找來其他遊客連署，希望公共秩序局能夠提出解決方案。

南庫塔公共秩序局主任朱維塔（I Kadek Agus Alit Juwita）證實確有此事，他在受訪時告訴《CNN印尼》，這名俄羅斯籍旅客和民宿的工作人員一同到分局提出請願，表示他們在當地住了超過一個月，實在不堪其擾，希望當局能夠有所作為。

朱維塔表示，因為公雞而投訴可說是史無前例，這起案件對他來說很有趣，是首次接獲這類通報。他表示，民宿已經開了很長一段時間，從來沒有遊客抱怨雞啼太吵。他試圖居中協調，建議飼主將公雞搬到較遠的地方飼養，不過這項建議已經遭到拒絕，因此未來當局還要再進一步協調。

「公雞被告」的事件實在太過有趣，社群媒體上也有不少人留言討論。一名網友說，現在公雞連正常啼叫都會被罵，總不可能叫公雞閉嘴吧？另一名網友則開玩笑說：「不知道公雞受審時會有什麼反應」，也有網友認為，能在峇里島居住已經夠幸福了，不該為這些小事煩心。