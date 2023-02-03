服務生幫切蛋糕被收費！她結帳見收據傻了：以為只是貼心

除了服務費、開瓶費外，竟連「切蛋糕」都須額外收費！美國亞利桑那州的琪琪（Gigi）日前帶著親手做的蛋糕到餐廳與友人用餐，一名女服務生主動詢問是否需要幫忙切蛋糕再端上桌，他們開心答應，事後卻被收取25美元（約新台幣744元）的切蛋糕費，讓她相當震驚。

琪琪在抖音上分享當日用餐收據，四項餐點共88美元（約新台幣2618元），明細最下面竟還有「Cake cut（切蛋糕）」25美元，她傻眼直呼，當女服務生詢問他們是否要切蛋糕時，本以為只是對方很貼心，想不到竟是要付費的項目。

美國女子到餐廳用餐被收取切蛋糕的費用。圖擷自抖音

該段影片引發熱議，有同在餐廳工作的網友表示，「我的餐廳也有這項收費，但我們會告知客人，如果食用外食必須另外收費，通常客人都沒有問題」、「很多餐廳會收錢，不過他們都會提前告知」。

還有網友留言「我會要求經理出面移除這項收費，否則女服務生將失去她的小費」、「如果沒有標示在菜單上，那麼店家的收費標準又有什麼依據？」、「哇！看來一定是把蛋糕切得非常漂亮」。