影／失戀被男友趕去飯店 服務員安慰舉動讓她一秒爆淚

國外一名女子到異地找自己的遠距男友，沒想到男友卻在她準備回家前一晚提出分手，還要她去住飯店。不過飯店員工得知女子失戀後，特別準備了點心安慰她，讓她覺得超級感動。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子因為談遠距離戀愛，所以去找男友時住在男友家。不料男友在旅程結束的前一天向她提出分手，而且因為「連看到她都沒辦法」，要她去住飯店。不過男友幫忙訂的飯店日期訂錯了，傷心加上尷尬的情緒讓女子在櫃檯忍不住痛哭失聲，所幸後來工作人員立刻提出超棒的服務。

原來飯店員工得知女子失戀後，不但為她安排有折扣的房間，還特別為她準備零食。不僅如此，零食送進房間時上面還有張紙條寫著「我們知道妳正在經歷分手，所以我們想送妳一份歡迎禮物，讓妳有賓至如歸的感覺」。兩名女員工還特地給女子大大的擁抱。

女子將過程分享到TikTok上，希望網友能幫她找到這兩位員工，讓她好好道謝。除此之外她也特別感謝這兩位員工，表示她們讓她那一天感到很溫暖，強調「好的員工造就好的公司」。

不少網友看完影片後也都大力讚賞員工的體貼，有網友就說女性總是會支持女性，也祝福女子早日從失戀的痛苦中好起來。不過也有網友說男友是故意訂錯日期的，「他訂錯日期，所以妳在櫃台更改後，他就可以在24小時內取消訂房，不用付錢」。