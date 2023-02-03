快訊

胡歌神秘妻身分起底 「花350萬學化妝吸引他」內幕曝光

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

影／失戀被男友趕去飯店 服務員安慰舉動讓她一秒爆淚

聯合新聞網／ 綜合報導
女子被男友趕去住飯店，幸好遇見超暖心員工讓她非常感動。圖擷自TikTok
女子被男友趕去住飯店，幸好遇見超暖心員工讓她非常感動。圖擷自TikTok

國外一名女子到異地找自己的遠距男友，沒想到男友卻在她準備回家前一晚提出分手，還要她去住飯店。不過飯店員工得知女子失戀後，特別準備了點心安慰她，讓她覺得超級感動。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子因為談遠距離戀愛，所以去找男友時住在男友家。不料男友在旅程結束的前一天向她提出分手，而且因為「連看到她都沒辦法」，要她去住飯店。不過男友幫忙訂的飯店日期訂錯了，傷心加上尷尬的情緒讓女子在櫃檯忍不住痛哭失聲，所幸後來工作人員立刻提出超棒的服務。

原來飯店員工得知女子失戀後，不但為她安排有折扣的房間，還特別為她準備零食。不僅如此，零食送進房間時上面還有張紙條寫著「我們知道妳正在經歷分手，所以我們想送妳一份歡迎禮物，讓妳有賓至如歸的感覺」。兩名女員工還特地給女子大大的擁抱。

女子將過程分享到TikTok上，希望網友能幫她找到這兩位員工，讓她好好道謝。除此之外她也特別感謝這兩位員工，表示她們讓她那一天感到很溫暖，強調「好的員工造就好的公司」。

不少網友看完影片後也都大力讚賞員工的體貼，有網友就說女性總是會支持女性，也祝福女子早日從失戀的痛苦中好起來。不過也有網友說男友是故意訂錯日期的，「他訂錯日期，所以妳在櫃台更改後，他就可以在24小時內取消訂房，不用付錢」。

分手 遠距離戀愛 TikTok

延伸閱讀

影／下單桌子寄到阿嬤家 收到物品她傻眼：寄來「姐夫」

影／巨石滾進家裡！牆壁全破 婦人差點「變肉餅」

發現妻子新歡躲衣櫥 男子氣到直接打死對方

影／穿薄絲襪常勾破？ 黑髮妹分享妙招全網讚翻

相關新聞

恐怖！加油站驚現斷掉陰莖 CCTV揭可怕真相 陽具主人竟已被分屍

超恐怖！美國阿拉巴馬州（Alabama）1個加油站內，有客人發現地上竟然1條陰莖。員工翻查閉路電視發現，陰莖是從1輛經過的黑色貨車上掉落，嚇得趕他緊報案。警方估計，該條陰莖的「主人」是當日在公路附近發生車禍的電單車男司機，而據報該男司機被多輛行經車輛撞上，整個人「撕成碎片」分屍死亡。

準爸爸醉駕超速猛撞電線桿車成廢鐵 懷孕女友胎兒遭甩出體外雙雙慘死

美國紐約發生醉酒駕駛奪命車禍，1名男子開車載已懷孕的未婚妻回家，駛至1個十字路口超速自撞，懷孕7個月的未婚妻受重擊，被撞至其中一條腿飛至6米遠，更可怕的是她腹中胎兒因重擊甩出體外，妻兒雙雙當場慘死。

影／失戀被男友趕去飯店 服務員安慰舉動讓她一秒爆淚

國外一名女子到異地找自己的遠距男友，沒想到男友卻在她準備回家前一晚提出分手，還要她去住飯店。不過飯店員工得知女子失戀後，特別準備了點心安慰她，讓她覺得超級感動。

點心師大翻車！發酵麵糰放烤箱 竟意外做成「異形版」獵奇麵包

製作麵包時都要經過「發酵」這個步驟，才能做出擁有蓬鬆口感的好吃麵包。不過最近有一位女點心師在Twitter發布一張圖片，圖中的麵糰似乎因為過度發酵而成了一坨異形，點心師的翻車現場引起網友的討論，紛紛將麵糰和動畫裡的角色聯想在一起，更有人直呼「感覺下一秒就要被邪神給吞噬了」。

在迴轉壽司店上空露點！日Youtuber大拍「脫」序影片 炎上後急下架

幾天前日本高中生狂舔醬油瓶、口水抹壽司的影片在網路上瘋傳，讓壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價慘跌，市值蒸發160億日幣；更有消費者在事後到店面用餐，卻發現店面空無一人，可見「迴轉壽司之亂」對壽司郎影響重大。沒想到事發不久，又引起YouTuber的「跟風」。

剛認識看對眼！火車裡大膽上演活春宮 女「1動作」影片瘋傳

搭火車竟然撞見令人害羞的一幕！英國一名男子日前搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，沒想到回頭一看，發現一對男女正在上演活春宮，而當女子發現被偷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。