影／機場深情相擁！相隔60年再續前緣 79歲阿嬤與舊情人重逢結婚

阿根廷一位79歲老奶奶，與年輕時的愛人分離60年後重逢，兩人決定不再錯過，攜手走終身。

根據《Metro》報導，現年93歲的比利時人雅克，在1962年搬到布宜諾斯艾利斯工作，並遇到想要攜手一生的克莉絲提娜，但好景不常，雅克當時不得不回去比利時，兩人因此分手，在各自的國家建立自己的家庭。

不過經過60年後，上天再度讓兩人重逢，克莉絲提娜的孫女佩西為奶奶製作了一支影片，把他們感人的愛情故事寫在上面。

佩西表示，自己的爺爺在2003年過世，奶奶獨自一人；而雅克爺爺的太太也離世，剩下他自己。他們在臉書上搜尋到彼此，重新獲得聯繫，並在交往兩年後，決定互相陪伴對方走過餘生。

而這段感人的故事也在TikTok被廣泛分享，影片內滿是兩人相逢後的幸福合照，也記錄了他們婚禮當天的畫面。許多網友不禁稱羨，更紛紛祝福他們，這段戀情證明愛情沒有年齡，且跨越國界。