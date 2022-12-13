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影／他住飯店太無聊「在廁所揉麵糰做披薩」 還曾熨斗煎牛排

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在飯店廁所揉麵糰自製披薩，不少網友都覺得很不衛生。圖擷自TikTok
男子在飯店廁所揉麵糰自製披薩，不少網友都覺得很不衛生。圖擷自TikTok

住飯店想吃東西，通常房客會選擇叫外送或是客房服務。不過國外這名男子突發奇想，竟然在飯店廁所裡揉麵糰，最後還真的成功做出「手工披薩」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名帳號為barfly7777的男子常在TikTok上分享自己挑戰各種料理方式的影片，之前他就曾分享過挑戰用「烤土司機」烤雞腿的影片。不過這次他的怪奇料理又更上一層樓，竟然挑戰在飯店廁所裡從無到有的做出披薩。

影片一開始，男子先在廁所的洗手台上鋪麵粉，並且以電腦生成的旁白說需要三份麵粉、酵母、蜂蜜、鹽以及調味料來掩蓋廁所的味道。把所有原料攪拌加水以後，男子就直接把麵糰放在廁所靜置發酵。等到麵糰發酵以後，他又直接拿廁所的置物桶把麵糰擀成餅皮。男子在餅皮抹上披薩醬、灑上義式臘腸跟起司絲，並放進平底鍋煎熟，最後還用工業用的熱風槍將起司烤得金黃酥脆。

雖然成品看起來很美味的樣子，不過男子在廁所完成所有過程讓網友都覺得很噁心。有眼尖的網友留言說男子連拿來測量麵粉的瓶子都是用裝藥的罐子，另一名網友則說「免疫系統該開始運作了」。

不過也有網友很好奇，如果男子可以帶平底鍋跟熱風槍進飯店，為什麼不帶現成的冷凍披薩去加熱就好。男子也針對留言回應說，他在過去12年間每年都要在飯店住180天，實在太無聊了所以才想到在飯店做披薩。男子後來還分享了其他在飯店做菜的影片，甚至拿飯店熨斗煎牛排。

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