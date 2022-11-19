保時捷911高速公路撞護欄 敞篷頂未關「駕駛斷頭」氣絕亡

印度又見「畸胎羊」！這隻羊不像爸媽及其他兄弟姐妹，卻意外撞樣希臘神話中的「獨眼巨人」。羊的眼睛一般長在頭部兩側，然而這隻剛出生的小黑羊卻不同，牠的前額處有1個巨型眼窩，而2顆眼球就擠在這個眼窩內。當這段十分震撼的驚悚影片在網上曝光後，不少網民都高呼震驚。

2022-11-18 09:01