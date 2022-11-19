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保時捷911高速公路撞護欄 敞篷頂未關「駕駛斷頭」氣絕亡

聯合新聞網／ 綜合報導
德國一名駕駛開著敞篷保時捷911行駛時，失控自撞護欄，整顆頭顱被斬斷當場慘死。圖擷自推特
德國一名駕駛開著敞篷保時捷911行駛時，失控自撞護欄，整顆頭顱被斬斷當場慘死。圖擷自推特

德國A14高速公路前（17）日凌晨發生一起致命車禍，一名駕駛開著敞篷保時捷911行駛時，失控自撞護欄，因敞篷車頂當時是收起來的狀況，整顆頭顱被斬斷當場慘死。

據德國媒體《Du bist Halle》報導，這起事故發生在凌晨零時40分左右，當時保時捷駕駛開車往萊比錫方向行駛，過程中他疑似想超越前方2輛大型運輸車，不知何故突然失控，直接撞上中間的分隔島，加上敞篷車頂沒打開，導致頭部毫無保護，頭顱遭護欄斬斷，當場氣絕喪命。

工程人員機將屍體先暫留在撞爛的保時捷內，緩緩地將車輛拖走離開高速公路，疑似一旁的卡車司機將畫面拍下，片段也在網路上流傳。事故造成了該路段封閉，該路段直到當天上午7時30分左右才重新開放。

保時捷 高速公路 車禍

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