快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬧市中也不怕…無視路人 情侶在餐廳戶外座位區「激情交纏」

聯合新聞網／ 綜合報導
一對國外情侶「忍不住」，直接在鬧市的餐廳上演「人與人的連結」。示意圖／Ingimage
一對國外情侶「忍不住」，直接在鬧市的餐廳上演「人與人的連結」。示意圖／Ingimage

追求刺激的脫軌之舉並非所有人都能接受，有國外網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下。影片上傳網路，震驚眾網友，有人便憤怒表示「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」。

據外媒《每日星報》報導，有國外網友在推特上傳一對情侶公然在戶外交媾的影片，並寫下「剛剛目睹一對情侶在（紐約）第一大道（1st ave）的戶外用餐區裡『恩愛』」。

影片裡，只見該對情侶面向馬路坐著，女方坐在男方腿上，男方的下半身不斷前後擺動，而女方則隨著相同的頻率晃動，兩人明顯在進行「人與人的連結」。兩人激情交纏的過程中，還有許多路人經過，前方則不斷有車輛經過，然而該對情侶絲毫不慌張，仍投入其中，對於周遭的反應置若罔聞。

影片被放上網路後也引發議論，有網友震驚表示「這令人不適，而且他們是如何無視路人和交通的？」，有網友則淡定表示，「我不知道這在哪裡，但這是你在紐約四處走動時會看到的畫面」。另有網友忿忿不平道，「我同情那些之後在同位置用餐的人」、「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」、「我覺得在公共場合發生性行為的人應該要被大聲喝止，然後被逮捕」。有人則開玩笑寫下，「也許他在對她做哈姆立克法」。

情侶 紐約 哈姆立克 性行為

延伸閱讀

梨泰院夜店保全不給開門逃生 網反讚正確選擇：人在店裡出事誰負責？

CP值超低？商科生想赴美讀碩遭網勸退 過來人：念這科才有用

影／如遇飛機失事怎麼求生？前海軍陸戰隊軍人必備「6項救命物品」

女子萬聖節想嫁給鬼頻受阻：沒有教堂要幫我們辦婚禮

相關新聞

鬧市中也不怕…無視路人 情侶在餐廳戶外座位區「激情交纏」

追求刺激的脫軌之舉並非所有人都能接受，有國外網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下。影片上傳網路，震驚眾網友，有人便憤怒表示「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」。...

女子萬聖節想嫁給鬼頻受阻：沒有教堂要幫我們辦婚禮

英國一名女子和「鬼魂男友」交往一年多，原本打算在今年萬聖節結婚，不過兩人的結婚之路十分坎坷，因為沒有教堂願意幫鬼辦婚禮。

幸運阿伯14個月內連中2次樂透頭獎 驚呼「怎麼又來一次」！

人們常笑說，「樂透中頭獎機率比被雷打中還低」，加拿大有位老翁不但被雷打中，還連續打中兩次。他在14個月內連續中了兩次價值100萬元加幣（約為2368萬元新台幣）的樂透頭獎，幸運的程度讓人猜他上輩子是不是拯救了地球。

26cm巨屌男入行AV男優拍成人片 更自豪「我睡過1千個女人」

「我的大GG是上帝賜予的禮物！」愛爾蘭一名男子安迪（Andy Lee）擁有10.5英吋（約26公分）超乎常人的下體尺寸，他在電視節目上不斷吹噓自己是「千人斬」，更自曝入行成為AV男優的契機。 根

2男想接「同1個」5歲女兒！媽到校爆哭 意外揭綠光真相

電視劇般的「狗血劇情」，竟在現實上演！在美國，有「TikToker」分享奇葩出軌事件，有2名男子到學校接5歲女兒放學，卻意外發現接的竟是同1名「女兒」，2人於是互不相讓，女童母親隨即接獲通知後趕到現場，看見這畫面立刻崩潰大哭，揭開「綠帽真相」。最終其中1名男子疑情緒激動出手攻擊女童母親，導致她必須送院治療。

與8男生下11孩⋯她羞喊想繼續生「湊滿30個」 背後原因曝光被轟爆

她1個女子，竟與8名男子誕下11個孩子，而且還打算繼續生下去，到底有甚麼內情？美國1名女子與8名男子先後誕下11名孩子，而且未有打算封肚收工，反而在網上發表令人驚呆的言論，指自己打算要多生19個孩子，湊夠30人才滿足。而她對與8名男子性交產子的事也毫不避諱，大方談及認為這是一種優勢，原因是與多名男子維持現有關係，可大大降低久孩子失去爸爸的風險。然而她的非一般想法，卻惹來不少網友抨擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。