快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「釣魚、吸奶、吃海鮮」 泰國商家祭出全裸辣妹陪釣魚

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國店家推出裸女陪釣，宣稱可以釣魚、吸奶、吃海鮮。圖擷自臉書
泰國店家推出裸女陪釣，宣稱可以釣魚、吸奶、吃海鮮。圖擷自臉書

近期泰國一間水上活動店家推出特殊的「釣魚旅行套裝」，請來辣妹全身「脫光光」陪遊客釣魚，引發不少爭議。

ODDITYCENTRAL報導，這間店家位於泰國春武里府。日前店家在臉書po出不少辣妹的照片，有的是女子拉開上衣，大方露出胸部，有的則是女子全裸坐在船頭，性感的搔首弄姿。更驚人的是，還有一些照片是男子在船上釣魚，旁邊則躺著兩個全裸的女子，雙腿開開面對鏡頭。

雖然照片都已經過特殊處理，還是讓人看了臉紅心跳。不過更刺激的還在後頭，店家直接在發文標題寫道：「釣魷魚、吸奶奶、吃海鮮，四小時只要3000泰銖（約2540元台幣）。活動備有生魚片和飲料，今晚7點，邦薩雷海灘（Bang Saray）不見不散！」

雖然這麼大膽的廣告引來許多人關注，讓許多網友爭先恐後說想參加，不過不少當地民眾對此感到十分憤怒，認為商家這麼做並不合法，更破壞當地人聲譽。前市長伊那農（Chaiwat Inanong）就發文痛批：「釣什麼魚？這樣根本釣不到任何魚或魷魚，你們的行銷方式還真有創意啊？雖然我不知道你們是誰，但別在我家鄉做這種生意！」

照片在網路上瘋傳，當地各大媒體報導之後，警方也開始調查。兩名女子隨後到警局投案，表示並沒有真的接待任何客人。根據當地法規，兩名女子恐面臨5年以下有期徒刑，以及10萬泰銖（約8萬4千元台幣）以下罰款。

全裸 泰國

延伸閱讀

「上空」擼貓正妹本尊是中文老師！網友神出IG再曝南半球邪惡視角私照

餵奶時一陣劇痛 辣媽一看傻眼：乳頭被咬下來了

湖裡游泳男孩鼻子「鑽進一條蟲」 一週後因感染不幸腦死

不准看我！買商務艙被帶到經濟艙 失控乘客辱罵空服員被逐下機

相關新聞

「釣魚、吸奶、吃海鮮」 泰國商家祭出全裸辣妹陪釣魚

近期泰國一間水上活動店家推出特殊的「釣魚旅行套裝」，請來辣妹全身「脫光光」陪遊客釣魚，引發不少爭議。

大量安妮亞現身街頭撿垃圾 本尊揭曉網笑慘：安妮亞不喜歡！

日本人氣動畫「間諜家家酒（SPY×FAMILY）」深受大小朋友喜愛，角色安妮亞更是憑藉呆萌、反差的形象掀起一陣模仿風潮，近日就有網友拍到一大群安妮亞在日本新宿的街頭出沒，一查才知原來是當地牛郎店舉辦的公益活動，且這些安妮亞的扮演者也全是牛郎，畫面曝光掀起網友熱議。

遛狗遭野熊襲擊！ 美國女子竟「一拳揍在熊鼻子上」成功脫逃

衛報報導，美國華盛頓州一名婦女22日意外遭到野熊襲擊，不過卻在牠鼻子上「打了一拳」後倖免於難。

她天生有雙子宮、雙陰道 流產4次後生出膚色不同雙胞胎

英國1名女子被醫生告知她天生擁有2個子宮，因為子宮較小，早產風險較高。在流產4次後，她又再次懷孕，而且是雙胞胎，但令人震驚的是，她的雙胞胎各自在不同子宮中生長，而且膚色完全不同，連醫生都嘖嘖稱奇，因為發生這種事情的機率是5000萬分之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。